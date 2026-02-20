Amasya'da Boraboy köyü sakinleri iftarı evlerinde değil bir arada yapıyor

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyü sakinleri ramazan ayı boyunca evlerinde değil, bir arada iftar yapıyor.



İlçeye bağlı 785 nüfuslu Boraboy köyünde her yıl ramazan aylarında her akşam tek iftar sofrası kuruluyor.



Ramazan ayında listeye isimlerini yazdıran vatandaşlar, yemekleri sırayla hazırlıyor. İftar programı hava durumuna göre cami avlusu veya caminin altında bulunan salonda düzenleniyor.



Akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açan köy halkı, camide namazlarını kıldıktan sonra evlerine gidiyor.



Köy muhtarı İzzet Öz, AA muhabirine, köylerinde birlik ve beraberlik içinde yıllardır toplu iftar geleneğini sürdürdüklerini söyledi.



Köylerinde toplu iftar programında 20 yılı doldurduklarını belirten Öz, "Köyümüz burada toplanır, kimse birbirini ayırt etmeden ramazan ayı boyunca iftarını yapar. Yaşlılarımızın iftar ve sahurlukları ise sefer tasları ile evlerine gidiyor." dedi.



Organizasyonun tamamen köy halkı tarafından gerçekleştirildiğini dile getiren Öz, "Köyümüzde dargınlık olmaz, ramazan ayı boyunca birliğimiz, beraberliğimiz eşittir. Kimseyi ayrıştırmadan, fakirimiz zenginimiz, garibanımız hepsi gelir, bu sofrada birlikte yemeğimizi yeriz." ifadesini kullandı.



Köy sakinlerinden Yüksel Oğuz ise Ramazan ayında köyde iftar vakti hiçbir evde yemek pişmediğini vurgulayarak, "Her sene ramazan ayında birlik ve beraberlik içinde iftarımızı yapıyoruz. Herkes buraya geliyor ve hep birlikte yemeğimizi yiyoruz. Çok da memnunuz." diye konuştu.

