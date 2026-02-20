Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Merzifon'da okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenlendi

        ﻿Amasya'nın Merzifon ilçesinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı programlar gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 13:49 Güncelleme: 20.02.2026 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merzifon'da okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ﻿Amasya'nın Merzifon ilçesinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı programlar gerçekleştirildi.

        Atatürk İlkokulu ve Şehit Komiser Zeynep Sağır İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliklerde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat öğrencilerle bir araya geldi.


        Okul idarecilerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Yozgat, öğrencilerle sohbet etti.

        Yozgat, ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini dile getirerek, bu tür etkinliklerin değerler eğitimine katkı sunduğunu vurguladı.

        Eğitim camiası olarak yalnızca akademik başarıyı değil, aynı zamanda değerlerine bağlı, vicdan sahibi ve sorumluluk bilinci yüksek bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini anlatan Yozgat, "Maarifin Kalbinde Ramazan etkinlikleriyle öğrencilerimizin adalet, merhamet ve vatan sevgisi gibi köklü değerlerimizi yaşayarak öğrenmelerini amaçlıyoruz. Çünkü güçlü bir gelecek, değerleriyle güçlü nesillerle inşa edilir. Emeği geçen tüm idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimize hayırlı ve bereketli bir ramazan diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Etkinliklerde öğrenciler maniler okuyarak çeşitli gösteriler sahneledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Çakmak gazı faciası! Yüzü ve göğsü yandı!
        Çakmak gazı faciası! Yüzü ve göğsü yandı!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!

        Benzer Haberler

        Amasya'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Amasya'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        RTÜK Üyesi Davulcu'dan üniversite öğrencilerine "Dijital medya" konferansı
        RTÜK Üyesi Davulcu'dan üniversite öğrencilerine "Dijital medya" konferansı
        Amasya'da Ramazan bandosundan 162 yıllık gelenek
        Amasya'da Ramazan bandosundan 162 yıllık gelenek
        Amasya'da 162 yıllık ramazan geleneği yaşatılıyor
        Amasya'da 162 yıllık ramazan geleneği yaşatılıyor
        Taşova Kaymakamı Kartal ilk iftarını Boraboy köyünde yaptı
        Taşova Kaymakamı Kartal ilk iftarını Boraboy köyünde yaptı
        Amasya'dan Suriye'ye gönderilen 5 yardım tırı dualarla uğurlandı
        Amasya'dan Suriye'ye gönderilen 5 yardım tırı dualarla uğurlandı