Amasya'dan Suriye'ye gönderilen 5 yardım tırı dualarla uğurlandı

Amasya İHH İnsani Yardım Derneği ile Özgür-Der Amasya Temsilciliğinin organizasyonuyla toplanan un ve temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 5 yardım tırı, Suriye'ye gönderildi.



Amasya merkezden 2, Merzifon, Suluova ve Samsun'un Havza ilçelerinden de 1'er yardım tırının Suriye'ye uğurlanması dolayısıyla tören düzenlendi.



Amasya İHH İnsani Yardım Derneği Serdal Benli, Suluova ilçesindeki törende, Özgür-Der ile omuz omuza vererek hayır köprüsü kurduklarını belirterek, "Tırlarımızla 122 ton un, 5 ton peynir, 750 çift ayakkabı ve halkımızın bağışladığı muhtelif giyim malzemelerini ulaştırıyoruz. Bu birliktelik, Amasya'nın mazluma sahip çıkma kararlılığının göstergesidir." dedi.



Dua edilmesinin ardından tırlar, Suriye'ye uğurlandı.



