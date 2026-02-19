Canlı
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'dan Suriye'ye gönderilen 5 yardım tırı dualarla uğurlandı

        Amasya İHH İnsani Yardım Derneği ile Özgür-Der Amasya Temsilciliğinin organizasyonuyla toplanan un ve temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 5 yardım tırı, Suriye'ye gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 16:05 Güncelleme: 19.02.2026 - 16:05
        Amasya merkezden 2, Merzifon, Suluova ve Samsun'un Havza ilçelerinden de 1'er yardım tırının Suriye'ye uğurlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Amasya İHH İnsani Yardım Derneği Serdal Benli, Suluova ilçesindeki törende, Özgür-Der ile omuz omuza vererek hayır köprüsü kurduklarını belirterek, "Tırlarımızla 122 ton un, 5 ton peynir, 750 çift ayakkabı ve halkımızın bağışladığı muhtelif giyim malzemelerini ulaştırıyoruz. Bu birliktelik, Amasya'nın mazluma sahip çıkma kararlılığının göstergesidir." dedi.

        Dua edilmesinin ardından tırlar, Suriye'ye uğurlandı.

