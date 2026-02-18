Amasya'da seyir halindeyken yangın çıkan nakil aracındaki hasta ile refakatçileri kurtarıldı, yangında araç kullanılamaz hale geldi.



Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan 81 yaşındaki felçli hastayı evine götüren Hakan Yalçın yönetimindeki hasta nakil aracının motor bölümünde Kale Yolu mevkisinde yangın çıktı.



Dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurarak hasta ile 2 refakatçisini tahliye etti. Sürücü, daha sonra araçtaki oksijen tüplerini dışarı çıkardı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.



Hasta ise tedbir amacıyla ambulansla yeniden Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



Hasta nakil aracının sürücüsü Hakan Yalçın, gazetecilere, hastaneden çıktıktan sonra trafik yoğunluğu bulunduğunu belirterek, "Aracın önünde duman ve alev gördüm. Hemen indim, müdahale ettim. Arka tarafa geçerek kapıyı açıp refakatçiler ve hastayı tahliye ettim hızlı şekilde. Bu esnada oksijen tüplerini dışarı atmayı başardım." dedi.



Daha sonra hastayı ambulansla hastaneye gönderdiklerini dile getiren Yalçın, "31 senenin verdiği tecrübemiz var. Hastalarımızı hızlı şekilde tahliye ettiysek ne mutlu bize." ifadesini kullandı.







