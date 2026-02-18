Canlı
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Suluova'da ramazan dualarla ve mahya ile karşılandı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde Ramazan ayı dualar eşliğinde mahya yakılarak karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 21:54 Güncelleme: 18.02.2026 - 21:54
        Suluova'da ramazan dualarla ve mahya ile karşılandı
        Amasya'nın Suluova ilçesinde Ramazan ayı dualar eşliğinde mahya yakılarak karşılandı.


        Suluova Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, hilal ve yıldız motifleriyle ışıklandırıldı.

        Mehteran gösterisinin yer aldığı etkinlikte vatandaşlar marşlara eşlik etti, ramazan sevincini birlikte yaşadı.


        Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Rifat Uzun ve protokol üyelerinin katılımıyla, İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya’nın yaptırdığı dualar eşliğinde "Hoş geldin ya şehr-i ramazan" yazılı mahya yakılarak ramazan karşılandı.


        Belediye Başkanı Uzun, mahyanın ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren önemli bir gelenek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:


        "Güzelliğin, bereketin, on bir ayın sultanı ramazan ayına geldik. Tüm hemşehrilerimizin ramazan ayını kutlarım. Rabbim inşallah Kadir Gecesi'ne kavuşturmayı nasip eder. Şimdiden İslam aleminin ramazanını kutlarım. Rabbim dualarımızı kabul etsin. İnşallah bu ayı dualarla geçiririz."


        Ramazan ayının manevi ikliminin yaşatılması amacıyla cadde, sokak ve parklarda aydınlatma yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

