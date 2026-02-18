Canlı
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'da ramazanın gelişi fener alayı ile karşılandı

        Amasya'da ramazan ayının gelişi nedeniyle fener alayı düzenlendi.

        Giriş: 18.02.2026 - 20:43 Güncelleme: 18.02.2026 - 20:43
        Amasya'da ramazanın gelişi fener alayı ile karşılandı
        Amasya'da ramazan ayının gelişi nedeniyle fener alayı düzenlendi.

        Amasya Belediyesince düzenlenen etkinlik kapsamında İstasyon köprüsünde toplanan vatandaşlar, ellerinde fenerlerle Yavuz Selim Meydanı'na yürüdü. Belediye bandosu eşliğinde yapılan fener alayında Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve vatandaşlar, ramazan ayının gelişinin heyecanını yaşadı.

        Yavuz Selim Meydanı'nda yapılan duanın ardından "Hoş geldin ya şehr-i ramazan" yazılı mahya, Belediye Başkanı Sevindi ve vatandaşlar tarafından yakıldı.

        Sevindi ise gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayının kentte coşkuyla karşılandığını söyledi.

        Sevindi, "Kadim şehir Amasya’da ramazanı karşılıyoruz. İstasyon köprü başından tüm hemşerilerimizle beraber fener alayımızı yaptık. Burada da mahyamızı yaktık. Yarın birinci ramazan. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Amasya bunu hak ediyor." dedi.

        Fener alayı yürüyüşüne katılan 11 yaşındaki Esila Aylak da, ramazan ayını fener alayıyla karşıladığı için mutlu olduğunu söyledi.

        Mustafa Kesler, ise ramazanın başlaması vesilesiyle Amasya'da geleneksel olarak her yıl fener alayı düzenlendiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

