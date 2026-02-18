Canlı
        Kaymakam Kartal, TÜBİTAK yarışmasında başarılı öğrencilerle buluştu

        Kaymakam Kartal, TÜBİTAK yarışmasında başarılı öğrencilerle buluştu

        Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Samsun'da düzenlenen TÜBİTAK 2204-A Lise Proje Yarışmaları'nda dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 13:50 Güncelleme: 18.02.2026 - 13:50
        Kaymakam Kartal, TÜBİTAK yarışmasında başarılı öğrencilerle buluştu
        Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Samsun'da düzenlenen TÜBİTAK 2204-A Lise Proje Yarışmaları'nda dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.

        Kartal, hazırladıkları projeyle bölge birincisi olan Şehit İdris Bolat Anadolu Lisesi öğrencileri Damla Kılıç ve Ceylin Şahin'i makamında kabul etti.

        Öğrencileri ve öğretmenlerini başarılarından dolayı tebrik eden, Ankara'da düzenlenecek finallerde başarılar dileyen Kartal, "Çevre dostu ve sürdürülebilir çözümler üreten bilimsel projeleri son derece kıymetli buluyoruz. Gençlerimizin akademik çalışmalarına her zaman destek vereceğiz." dedi.

        Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Okul Müdürü Osman Uysal ve proje danışmanı Müdür Yardımcısı Bilal Ertuğrul da yer aldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

