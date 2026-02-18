Kaymakam Kartal, TÜBİTAK yarışmasında başarılı öğrencilerle buluştu

Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Samsun'da düzenlenen TÜBİTAK 2204-A Lise Proje Yarışmaları'nda dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.



Kartal, hazırladıkları projeyle bölge birincisi olan Şehit İdris Bolat Anadolu Lisesi öğrencileri Damla Kılıç ve Ceylin Şahin'i makamında kabul etti.



Öğrencileri ve öğretmenlerini başarılarından dolayı tebrik eden, Ankara'da düzenlenecek finallerde başarılar dileyen Kartal, "Çevre dostu ve sürdürülebilir çözümler üreten bilimsel projeleri son derece kıymetli buluyoruz. Gençlerimizin akademik çalışmalarına her zaman destek vereceğiz." dedi.



Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Okul Müdürü Osman Uysal ve proje danışmanı Müdür Yardımcısı Bilal Ertuğrul da yer aldı.







