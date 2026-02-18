Canlı
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'da yemeğin ardından rahatsızlanan 22 kişi hastaneye kaldırıldı

        Amasya'da düzenlenen bir programda yenilen yemeğin ardından rahatsızlanan 22 kişi hastaneye başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 00:29 Güncelleme: 18.02.2026 - 00:29
        Amasya'da yemeğin ardından rahatsızlanan 22 kişi hastaneye kaldırıldı
        Amasya'da düzenlenen bir programda yenilen yemeğin ardından rahatsızlanan 22 kişi hastaneye başvurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Şeyhcui Mahallesi'nde bir aile tarafından düzenlenen mevlit programında ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen 22 kişinin hastanelerin acil servisine başvurduğu belirtildi.

        Rahatsızlanan vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tıbbi takip ve tedavilerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı ifade edildi.

        Açıklamada, rahatsızlanan vatandaşlara acil şifa temennisinde bulunuldu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

