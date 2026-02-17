Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Çankırı'da görevlendirilen veteriner hekimler yol kontrol istasyonunda denetim yapıyor

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğünden Çankırı Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonunda görevlendirilen veteriner hekimleri, çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 16:57 Güncelleme: 17.02.2026 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da görevlendirilen veteriner hekimler yol kontrol istasyonunda denetim yapıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğünden Çankırı Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonunda görevlendirilen veteriner hekimleri, çalışmalarına devam ediyor.

        Ekiplerce yürütülen çalışmalarda hayvan hareketlerinin kontrolü sağlanıyor, sevk belgeleri inceleniyor.

        Denetimlerde ayrıca bulaşıcı ve salgın hastalıkların önlenmesine yönelik uygulama gerçekleştiriliyor.

        Yetkililer, yol kontrol noktalarında yapılan denetimlerin hayvan sağlığının korunması, hayvansal üretimde güvenliğin sağlanması ve olası hastalık risklerinin en aza indirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Savcıya tehdit davasında karar!
        Savcıya tehdit davasında karar!
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Arazi kavgasında 2'si kadın 10 kişi yaralandı
        Arazi kavgasında 2'si kadın 10 kişi yaralandı
        "Öldüğünden emin olunca kapıyı açarım" Evlattan babaya 12 bıçaklı vahşet!
        "Öldüğünden emin olunca kapıyı açarım" Evlattan babaya 12 bıçaklı vahşet!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Araç dereye uçtu! Can kayıpları var!
        Araç dereye uçtu! Can kayıpları var!
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi

        Benzer Haberler

        Amasya'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Amasya'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Amasya'da "Yükseköğretimde kalite" konulu eğitim yapıldı
        Amasya'da "Yükseköğretimde kalite" konulu eğitim yapıldı
        Merzifon'da köy okulunda matematik sınıfı açıldı
        Merzifon'da köy okulunda matematik sınıfı açıldı
        Amasya'da göreve yeni başlayan din görevlileri için tören düzenlendi
        Amasya'da göreve yeni başlayan din görevlileri için tören düzenlendi
        Amasya'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan öncesi yardım yapıldı
        Amasya'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan öncesi yardım yapıldı
        Amasya Valisi Bakan'dan ramazan ayı mesajı
        Amasya Valisi Bakan'dan ramazan ayı mesajı