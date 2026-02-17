Çankırı'da görevlendirilen veteriner hekimler yol kontrol istasyonunda denetim yapıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğünden Çankırı Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonunda görevlendirilen veteriner hekimleri, çalışmalarına devam ediyor.



Ekiplerce yürütülen çalışmalarda hayvan hareketlerinin kontrolü sağlanıyor, sevk belgeleri inceleniyor.



Denetimlerde ayrıca bulaşıcı ve salgın hastalıkların önlenmesine yönelik uygulama gerçekleştiriliyor.



Yetkililer, yol kontrol noktalarında yapılan denetimlerin hayvan sağlığının korunması, hayvansal üretimde güvenliğin sağlanması ve olası hastalık risklerinin en aza indirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.







