Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'da göreve yeni başlayan din görevlileri için tören düzenlendi

        Diyanet Akademisi III. dönem mezunu olarak Amasya'da göreve başlayan din görevlileri için cübbe, sarık giydirme merasimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 12:32 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da göreve yeni başlayan din görevlileri için tören düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyanet Akademisi III. dönem mezunu olarak Amasya'da göreve başlayan din görevlileri için cübbe, sarık giydirme merasimi düzenlendi.

        İl Müftülüğünde gerçekleştirilen programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi Fatih Keskin, İl Müftüsü İbrahim Yavuz, Müfettiş Ali Yılmaz ve İl Müftü Yardımcıları katıldı.

        Programda konuşan İl Müftüsü İbrahim Yavuz, göreve yeni başlayan personelin ilim, ihlas ve güzel ahlakla hizmet etmeleri gerektiğini vurgulayarak din hizmetinin sadece kürsü ve mihrapla sınırlı olmadığını, toplumun her kesimine örnek olma bilinciyle yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

        Başmüfettiş Fatih Keskin ise diyanet teşkilatının köklü bir geleneğe sahip olduğunu belirterek, din hizmetlerinin toplumun her kesimine rehberlik edecek bir hassasiyetle sürdürülmesi gerektiğini dile getirerek göreve başlayan din görevlilerine meslek hayatlarında başarılar diledi.

        Konuşmaların ardından göreve yeni başlayan din görevlilerine cübbe ve sarıkları dualar eşliğinde giydirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Helikopter pisti heyelanda çöktü!
        Helikopter pisti heyelanda çöktü!
        Sosyal jet lag pahalıya patladı
        Sosyal jet lag pahalıya patladı
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!

        Benzer Haberler

        Amasya'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan öncesi yardım yapıldı
        Amasya'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan öncesi yardım yapıldı
        Amasya Valisi Bakan'dan ramazan ayı mesajı
        Amasya Valisi Bakan'dan ramazan ayı mesajı
        Amasya'da ramazan öncesi gıda denetimleri artırıldı
        Amasya'da ramazan öncesi gıda denetimleri artırıldı
        TÜİK: Ocak ayında 144 bin 620 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
        TÜİK: Ocak ayında 144 bin 620 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
        Başsavcı Kocaman'dan gençlere IBAN uyarısı: "Hesap numaranızı kimseye verme...
        Başsavcı Kocaman'dan gençlere IBAN uyarısı: "Hesap numaranızı kimseye verme...
        Lise öğrencileri F-16 kokpitinde: "Gelecekte KAAN'ları, Kızıl Elma'ları, At...
        Lise öğrencileri F-16 kokpitinde: "Gelecekte KAAN'ları, Kızıl Elma'ları, At...