Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'da ramazan öncesi gıda denetimleri artırıldı

        Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ramazan öncesi gıda denetimlerini artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 12:22 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da ramazan öncesi gıda denetimleri artırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ramazan öncesi gıda denetimlerini artırdı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde gıda denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürütülen kontroller kapsamında kent genelinde birçok işletme mercek altına alındı.

        Gıda kontrol görevlileri tarafından özellikle fırınlar, kasaplar, marketler, toplu tüketim işletmeleri ve unlu mamul üretim yerleri başta olmak üzere gıda üretimi ve satışı yapılan tüm noktalarda kapsamlı incelemeler gerçekleştiriliyor.

        Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza şartları, etiket bilgileri ve son tüketim tarihleri titizlikle kontrol ediliyor. Ayrıca ürünlerin mevzuata uygunluğu incelenirken, gerekli görülen durumlarda numune alınarak laboratuvar analizleri yapılıyor.

        Ramazan ayı boyunca da denetimlerin aralıksız süreceği vurgulanırken, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ilgili kurumlara bildirmelerinin önem taşıdığı ifade edildi.

        Yetkililer, halkın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerin ramazan ayı süresince de aynı hassasiyetle artarak devam edeceğini belirterek, mevzuata aykırı durumların tespiti halinde idari yaptırımların gecikmeksizin uygulandığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Helikopter pisti heyelanda çöktü!
        Helikopter pisti heyelanda çöktü!
        Sosyal jet lag pahalıya patladı
        Sosyal jet lag pahalıya patladı
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!

        Benzer Haberler

        TÜİK: Ocak ayında 144 bin 620 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
        TÜİK: Ocak ayında 144 bin 620 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
        Başsavcı Kocaman'dan gençlere IBAN uyarısı: "Hesap numaranızı kimseye verme...
        Başsavcı Kocaman'dan gençlere IBAN uyarısı: "Hesap numaranızı kimseye verme...
        Lise öğrencileri F-16 kokpitinde: "Gelecekte KAAN'ları, Kızıl Elma'ları, At...
        Lise öğrencileri F-16 kokpitinde: "Gelecekte KAAN'ları, Kızıl Elma'ları, At...
        Taşova'da Türk Hava Kurumunun 101. yılı kutlandı
        Taşova'da Türk Hava Kurumunun 101. yılı kutlandı
        Amatör maçta kavga: 3 yaralı
        Amatör maçta kavga: 3 yaralı
        Taşova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Gündüz seçildi
        Taşova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Gündüz seçildi