        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Taşova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Gündüz seçildi

        Taşova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Cesur Gündüz seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 19:55 Güncelleme: 14.02.2026 - 19:55
        Taşova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Gündüz seçildi
        Taşova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Cesur Gündüz seçildi.

        Belediye düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Fuat Canlı başkanlığı yeniden aday olmadı.


        Tuncay Bek ve Cesur Gündüz'ün adaylığını koyduğu genel kurulda yapılan seçime katılan 262 üyeden 142'sinin oyunu alan Gündüz başkanlığa seçildi. Bek ise 118 oyda kaldı, 2 oy da geçersiz sayıldı.

        Gündüz, teşekkür konuşmasında, birlik ve beraberlik içerisinde odayı daha iyi yerlere getirmek için çalışacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

