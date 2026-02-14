Amasya'da midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Amasya'da midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, S.E.Y'nin kullandığı 05 AG 617 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Amasya kara yolu Sanayi mevkisinde T.U. idaresindeki 05 AAE 368 plakalı midibüsle çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan midibüs sürücüsü ile araçlarda bulunan N.K, Ö.Y, F.K, C.Ç. ve F.Y, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.







