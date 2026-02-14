Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'da midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Amasya'da midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 17:20 Güncelleme: 14.02.2026 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya'da midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, S.E.Y'nin kullandığı 05 AG 617 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Amasya kara yolu Sanayi mevkisinde T.U. idaresindeki 05 AAE 368 plakalı midibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan midibüs sürücüsü ile araçlarda bulunan N.K, Ö.Y, F.K, C.Ç. ve F.Y, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!

        Benzer Haberler

        Suluova'da muhtarlara "Depremlere Hazır Köyler, Muhtarlar Ne Yapmalı Projes...
        Suluova'da muhtarlara "Depremlere Hazır Köyler, Muhtarlar Ne Yapmalı Projes...
        Motokuryenin otomobile çarparak savrulduğu kaza kamerada
        Motokuryenin otomobile çarparak savrulduğu kaza kamerada
        Amasya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Amasya'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Amasya'da trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
        Amasya'da trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
        Taşova Belediyesinden mezarlık temizliği
        Taşova Belediyesinden mezarlık temizliği
        Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığından "banka hesabı kiralanmaması" uyarısı
        Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığından "banka hesabı kiralanmaması" uyarısı