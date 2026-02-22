Canlı
        Amasya Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Amasya'da iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sazlıca köyünde Erdem Pehlivan'a ait 2 katlı müstakil evin üst katında yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basmacı ve İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner, yanan evde incelemede bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

