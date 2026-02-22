Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Suluova Kaymakamı Gürçam iftarda vatandaş sofrasına konuk oldu

        Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, eşiyle birlikte iftarda bir vatandaşın evine konuk oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 06:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suluova Kaymakamı Gürçam iftarda vatandaş sofrasına konuk oldu

        Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, eşiyle birlikte iftarda bir vatandaşın evine konuk oldu.


        Kaymakam Gürçam ve eşi, ziyaret ettikleri ilçe sakinlerinden Osman Cevher ve ailesiyle birlikte iftar yaptı.

        İlçede ramazan ayının maneviyatıyla dolu dolu yaşandığına vurgu yapan Kaymakam Gürçam, ramazan ayının birlik ve dayanışma ayı olduğunu hatırlatarak, "Vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Gönül sofraları kuruyoruz. Bundan sonra da kurmaya devam edeceğiz. Tüm halkımıza ve İslam alemine ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.


        Kaymakam Gürçam, iftarın ardından sohbetlerde bulunduğu Osman Cevher ailesine misafirperverlikleri ve ikramları dolayısıyla teşekkür etti.

        Ev sahibi Osman Cevher'in, kamu yönetimi bölümünde okuyan torunu Onur Can ile de yakından ilgilenen Kaymakam Gürçam, eğitim ve gelecek planlamaları konularında tavsiyelerde bulunarak başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        Aslan zirvede ağır yaralı!
        Aslan zirvede ağır yaralı!
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        "Futbol adına utanç verici!"
        "Futbol adına utanç verici!"
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        "G.Saray kazanmak için bir şey yapmadı"
        "G.Saray kazanmak için bir şey yapmadı"
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi

        Benzer Haberler

        AK Parti Amasya Milletvekili İpek, Şahinler köyünde iftar yaptı
        AK Parti Amasya Milletvekili İpek, Şahinler köyünde iftar yaptı
        Amasya konut satışında 44. sırada
        Amasya konut satışında 44. sırada
        Motosikletin minibüse çarptığı kaza kamerada
        Motosikletin minibüse çarptığı kaza kamerada
        Amasya'da badem ağaçları çiçek açtı
        Amasya'da badem ağaçları çiçek açtı
        Amasya Valisi Bakan, Merzifon'da şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluşt...
        Amasya Valisi Bakan, Merzifon'da şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluşt...
        Amasya'da Boraboy köyü sakinleri iftarı evlerinde değil bir arada yapıyor
        Amasya'da Boraboy köyü sakinleri iftarı evlerinde değil bir arada yapıyor