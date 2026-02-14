Vefat eden milli boksör Seyda Keser, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden 35 yaşındaki milli boksör Seyda Keser'in cenazesi, memleketi Amasya'da toprağa verildi. Keser için Göynücek ilçesine bağlı Gediksaray Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Seyda Keser'in naaşı, aile mezarlığında toprağa verildi. Törene Keser'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, eski milli güreşçi Mahmut Demir ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.