Amasya'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan öncesi yardım yapıldı

Amasya İl Müftülüğü öncülüğünde Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi iş birliğiyle ramazan ayı öncesinde kentteki ihtiyaç sahibi ailelere yardım gerçekleştirildi. Yapılan tespit doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri ulaştırıldı. Temel gıda malzemelerinden oluşan yardım kolileri, il gençlik koordinatörleri, manevi rehberler ve din görevlileri eşliğinde evlere teslim edildi. İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şube Başkanı İbrahim Yavuz, katkı sunan tüm hayırseverlere teşekkür ederek, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerinin artarak devam edeceğini kaydetti.

