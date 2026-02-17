Canlı
        Merzifon'da köy okulunda matematik sınıfı açıldı

        Merzifon'da köy okulunda matematik sınıfı açıldı

        MerzifonSarıbuğday Ortaokulunda matematik sınıfı törenle hizmete açıldı.

        Giriş: 17.02.2026 - 12:57 Güncelleme: 17.02.2026 - 13:01
        Merzifon'da köy okulunda matematik sınıfı açıldı
        MerzifonSarıbuğday Ortaokulunda matematik sınıfı törenle hizmete açıldı.

        Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak, soyut kavramları somut materyallerle destekleyerek kalıcı öğrenmeyi güçlendirmek ve akademik motivasyonlarını artırmak amacıyla hazırlandığını söyledi.

        Sınıfın ilçenin akademik başarısına önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Yozgat, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimizin matematiğe yönelik ön yargılarının azaltılması, öz güvenlerinin artırılması ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi yönünde atılan bu adımın ilçemizin akademik başarısına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle projede emeği geçen okul idaresine ve öğretmenlerimize teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim."

        Dezavantajlı bölge şartlarında eğitim gören öğrencilerin fırsat eşitliğinden azami ölçüde yararlanabilmeleri amacıyla oluşturulan sınıfın öğrencilere güvenli ve destekleyici akademik ortam sunması hedefleniyor.

        Açılışa, veliler, okul aile birliği üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

