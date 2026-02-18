Canlı
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'da ahşap evde çıkan yangında 92 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

        Amasya'nınMerzifon ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 1 kişi de tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 11:59 Güncelleme: 18.02.2026 - 11:59
        Amasya'da ahşap evde çıkan yangında 92 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
        Amasya'nınMerzifon ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 1 kişi de tedavi altına alındı.

        İlçeye bağlı Kayadüzü köyünde ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemede, yatağa bağımlı Dudu Öztürk'ün (92) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Dumandan etkilenen Arda Öztürk ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

