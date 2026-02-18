Göynücek'te ramazan hazırlıkları tamamlandı
Amasya'nın Göynücek ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla çeşitli süsleme ve ışıklandırma çalışmaları yapıldı.
Amasya'nın Göynücek ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla çeşitli süsleme ve ışıklandırma çalışmaları yapıldı.
İlçe merkezinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Meydanı, ramazan ayına özel olarak ay ve yıldız figürleriyle donatıldı.
Yapılan çalışmalarla birlikte ilçe merkezinde ramazan ayına yönelik hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.
Öte yandan ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilçede çeşitli dini ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesinin planlandığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.