        Amasya Haberleri

        Amasya'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 12:51 Güncelleme: 20.02.2026 - 12:54
        Amasya'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Ş.A. idaresindeki 05 ADT 477 plakalı motosiklet, Taştan Sönmez Caddesi'nde İ.D.E. yönetimindeki 06 CIS 521 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan E.A. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.



        Galeri
        Galeri

