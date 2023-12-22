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        Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 13:29 Güncelleme: 22.12.2023 - 13:51
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        Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        İstanbul'dan Samsun'a giden Ayhan A. idaresindeki 07 BVG 30 plakalı otomobil, Ulubey mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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