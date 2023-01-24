Amazon'dan evlere servis ilaç hizmeti!

Teknoloji devlerinin ilaç ve sağlık sektörlerine yatırımları her geçen gün artıyor. Biz de geçtiğimiz günlerde gelişen teknoloji ve artan yatırımlarla teknoloji firmalarının 'ölümsüzlük formülü' arayışı içerisinde olduğunu ve insan ömrünün her geçen gün daha da fazla uzadığını yazmıştık.
İşte ilaç ve sağlık sektörüne yatırımlarını hızlandıran bir teknoloji şirketi daha... Önde gelen teknoloji firmalarından Amazon’un bir yan kuruluşu olan Amazon Pharmacy’yi kurmasından bu yana yaklaşık 2 yıl geçti. Reçeteli ilaç sektörünü ecza mağazalarından uzaklaştırmayı amaçlayarak kurduğunu duyurduğu bu şirketin ardından şimdi ise teknoloji devinden yeni bir sağlık atılımı geliyor Amazon, alandaki erişimini genişletmek için yeni bir ürün piyasaya sürüyor.
80 YAYGIN HASTALIĞIN İLAÇLARI OLACAK!
Firma ABD'deki Prime kullanıcılarının ihtiyaç duydukları kadar çok sayıda ilacın jenerik versiyonunu almak için aylık 5 dolarlık sabit bir ücret ödeyebilecekleri bir hizmet olan RxPass'ı duyurdu.
Amazon, başlangıçta hizmetin Losartan (hipertansiyon ilacı Cozaar'ın) ve Sertralin (antidepresan Zoloft için) ve saç güçlendirme hapları gibi. 80 yaygın hastalık için jenerik ilaçları kapsayacağını belirtti.
Seçilen bu 80 farklı tür ile geniş bir potansiyel müşteri tabanına cazip bir teklif sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Amazon Pharmacy Baş Tıbbi Sorumlusu Dr. Vin Gupta, ABD'de 150 milyondan fazla insanın RxPass teklifindeki ilaçlardan bir veya daha fazlasını zaten aldığını vurguladı.
YALNIZCA PRIME KULLANICILARINA ÖZEL
RxPass’in, Medicare veya Medicaid gibi devlet tıbbi planlarındaki kişilere açık olmadığı da vurgulandı (Amazon Pharmacy yalnızca tedarikçidir ve bu nedenle doğrudan sunamaz). Açıklamada, “Bahsedilen 5 doları şahıslar cebinden ödüyor, sigortadan değil. Uygulamanızda, Pharmacy altında Prime kullanıcısı olarak kaydolursunuz” denildi.
NE KADAR SİPARİŞ OLURSA OLSUN 5 DOLAR
Amazon’un bu uygulaması ciddi anlamda cesur bir hareket olarak gözüküyor çünkü belirtilen aylık 5 dolarlık üyelik ücreti müşterinin ne kadar ürün sipariş ettiğinden bağımsız bir ücret. İster 1, ister 20 ilaç alınsın aylık sabit ücret değişmiyor.
ABD SAĞLIK HİZMETİ SORUNLARINA ÇÖZÜM
Amazon’un bu uygulamasının ABD’deki sağlık sigortası sorunlarının önüne geçmek için olduğu vurgulanıyor. Genellikle sağlık sigortasına sahip kişiler için bile ilaç masrafları ciddi sorunlar yaratıyor ülkede. Bu nedenle ihtiyaç duydukları zaman dahi almaktan vaz geçmelerine neden oluyor.
Sigorta oldukça dolambaçlı yollar çıkartıyor ve eczaneye gitmek de bir yük haline gelebiliyor diyen Gupta, "Bu gibi sorunlar çoğunlukla kötü sonuçlara sebep oldu. Yeni ilaçlar eczanelere gelemedi veya gelenler ise alınamaz oldu ve bu sebeple hastalar acı çekiyor. Bu sebeple Prime hizmetlerinin kolaylıkları ve maliyet avantajları bu boşluğu doldurmak için çalışmalara başladı!" dedi.
EN AZ %50 TASARRUF EDECEKLER
Amazon Pharmacy Başkan Yardımcısı John Love, "Prime üyeleri zaten reçeteli ilaçlarda hızlı ve ücretsiz teslim alıyor ve RxPass, Amazon Pharmacy ile daha da tasarruflu ve kolay şekilde ulaşacaklar. Uygun ilaçları için dışarıda ayda 10 dolardan fazla ödeme yapan herhangi bir müşteri, reçete maliyetlerinin %50 veya daha fazla düştüğünü görecek, ayrıca eczaneye gitme süresinden de tasarruf edecekler "dedi.
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