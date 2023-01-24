Amazon'dan evlere servis ilaç hizmeti!

Teknoloji devlerinin ilaç ve sağlık sektörlerine yatırımları her geçen gün artıyor. Biz de geçtiğimiz günlerde gelişen teknoloji ve artan yatırımlarla teknoloji firmalarının 'ölümsüzlük formülü' arayışı içerisinde olduğunu ve insan ömrünün her geçen gün daha da fazla uzadığını yazmıştık.

İşte ilaç ve sağlık sektörüne yatırımlarını hızlandıran bir teknoloji şirketi daha... Önde gelen teknoloji firmalarından Amazon’un bir yan kuruluşu olan Amazon Pharmacy’yi kurmasından bu yana yaklaşık 2 yıl geçti. Reçeteli ilaç sektörünü ecza mağazalarından uzaklaştırmayı amaçlayarak kurduğunu duyurduğu bu şirketin ardından şimdi ise teknoloji devinden yeni bir sağlık atılımı geliyor Amazon, alandaki erişimini genişletmek için yeni bir ürün piyasaya sürüyor.

80 YAYGIN HASTALIĞIN İLAÇLARI OLACAK!

Firma ABD'deki Prime kullanıcılarının ihtiyaç duydukları kadar çok sayıda ilacın jenerik versiyonunu almak için aylık 5 dolarlık sabit bir ücret ödeyebilecekleri bir hizmet olan RxPass'ı duyurdu.

Amazon, başlangıçta hizmetin Losartan (hipertansiyon ilacı Cozaar'ın) ve Sertralin (antidepresan Zoloft için) ve saç güçlendirme hapları gibi. 80 yaygın hastalık için jenerik ilaçları kapsayacağını belirtti.

Seçilen bu 80 farklı tür ile geniş bir potansiyel müşteri tabanına cazip bir teklif sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Amazon Pharmacy Baş Tıbbi Sorumlusu Dr. Vin Gupta, ABD'de 150 milyondan fazla insanın RxPass teklifindeki ilaçlardan bir veya daha fazlasını zaten aldığını vurguladı.