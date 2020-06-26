Reuters

Teknoloji şirketi Amazon sürücüsüz araç girişimi Zoox'u satın aldığını açıkladı. 1 milyar dolardan fazla bir tutar karşılığında gerçekleşen satın alma ile Amazon da koronavirüs salgınına rağmen hız kesmeyen otonom araç yarışına dahil olacak.

Satın almanın tam tutarı ise açıklanmadı.

Zoox'un yatırımcıları olan Lux Capital, DFJ ve Atlassian kurucu ortağı Michael Cannon-Brooks'un, Amazon satın alması sonrası girişimden exit yapacakları kaydedildi.

Bir süre önce otomotiv sektörüne yönelen Amazon, yıl başında da başka bir otonom araç girişimi olan Aurora'ya 530 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.