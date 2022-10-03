KINDLE SCRIBE BİR TABLETTEN FAZLASI

Amazon’un il ürünlerinden birisi ‘Kindle Scribe’. Tabletin temel teknolojisinde E-Ink özelliği yatıyor. Bu yeni ürün sadece kitap okumak için değil çizim yapmak gibi daha bir çok ihtiyaç için kullanılabiliyor. Tabletin 10,2 inç büyüklüğünde ekranı ve Stylus (kalem) özelliği de mevcut. Modelin fiyatı ise 339 dolar. Kalemi ise ayrı fiyata satılıyor.