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Amazon sizi izliyor! Yeni donanım özelliklerini duyuran Amazon evinizin her yerinde!

Geçen hafta sadece davetlilerin katıldığı basın etkinliğinde, Amazon yeni geliştirilen ürünlerini tanıttı. Ürünlerin amacı ne kadar hayat daha kolaylaştırmak için evimizin her köşesinde işlev gören gereçler olsa da. Üstün özellikleri ile birçok ürünün aslında bizleri ne kadar yakından takip ettiğinin de hatırlatıcısı oldu.

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  • Amazon ürünleri sizi sizden daha iyi tanıyor! Amazon yeni ürünlerini tanıttı!

    KINDLE SCRIBE BİR TABLETTEN FAZLASI

    Amazon’un il ürünlerinden birisi ‘Kindle Scribe’. Tabletin temel teknolojisinde E-Ink özelliği yatıyor. Bu yeni ürün sadece kitap okumak için değil çizim yapmak gibi daha bir çok ihtiyaç için kullanılabiliyor. Tabletin 10,2 inç büyüklüğünde ekranı ve Stylus (kalem) özelliği de mevcut.  Modelin fiyatı ise 339 dolar. Kalemi ise ayrı fiyata satılıyor.
  • Amazon ürünleri sizi sizden daha iyi tanıyor! Amazon yeni ürünlerini tanıttı!

    BLINK MINI 

    Blink Mini’lere yeni apartlar getirilerek masa ve duvarlara monte edilmesi sağlandı. Pan and Tilt isimli stand ile akıllı güvenlik kamerası sabitlenerek kullanılabilecek. Aparatın fiyatı ise 29,99 dolar.
  • Amazon ürünleri sizi sizden daha iyi tanıyor! Amazon yeni ürünlerini tanıttı!

    4K FIRE TV

    Amazon yeni nesil televizyonlar konusunda oldukça iddialı. QLED televizyonlar 65 inç 75 inç boyutlarda olacak. Fiyatları ise 799 dolar ile 1.099 dolar arasında.
  • Amazon ürünleri sizi sizden daha iyi tanıyor! Amazon yeni ürünlerini tanıttı!

    EVİNİZİNASTRO ROBOT'U

    Amazon’un ev robotu güncellenen modeli ile evdeki evcil hayvanları algılayabilecek ve bir hareket algıladığında kullanıcıya bildirim yollayacak. Robot ayrıca pencerelerin ve kapıların kapalı olduğundan emin olabilir ve sanal gözetim özelliği ile mal sahibi uzaktayken derin takip özelliği gerçekleştirebiliyor.
  • Amazon ürünleri sizi sizden daha iyi tanıyor! Amazon yeni ürünlerini tanıttı!

    Amazon’un asistanı Alexa’sı yeni Echo Show özelliği ile evdeki herkesin sabah rutinlerini oluşturabiliyor. Takvimleri güncelleyebiliyor, ofise gidip gelirken oluşan trafik raporlarını gösterebiliyor. Eğer kullanıcılar evde olmayacaksa gelecek 24 saat boyunca ışıkları kapatarak elektrik tasarrufu sağlayabiliyor.

    Alexa ayrıca BMW ile anlaşma sağladı. BMW modellerinin bazılarında Amazon Alex desteği kullanılacak.
  • Amazon ürünleri sizi sizden daha iyi tanıyor! Amazon yeni ürünlerini tanıttı!

    UYKU ARKADAŞIN HALO RİSE

    Amazon’un en çok konuşulan ürünlerinden birisi olan Halo Rise çalar saat gibi görünse bile özellikleri saymakla bitmiyor. İçerisinde bulunan sensörlerle uyku takibi yapabilen Halo mobil üzerinden takip verisi yapıyor. Öyle ki Halo kişi uyku halindeyken solunumunu ve mikro hareketlerini dahi izleyebiliyor. Kişi farklı bir yöne döner veya üzerini yastık, battaniye ile kapatırsa cihaz bunları algılayabiliyor.
  • Amazon ürünleri sizi sizden daha iyi tanıyor! Amazon yeni ürünlerini tanıttı!

    ECHO DOT

    Yeni Echo Dot kablosuz hoparlör güncellenerek ister saatli ister saatsiz ekran özelliği ile kullanılabiliyor. Ses kalitesi artırılan Echo Dot’ın hareket algılama ve dokunma sensörleri de mevcut. İçerisinde bulunan sıcaklık sensörü ile hava durumunu ölçen hoparlörün fiyatı henüz açıklanmadı.
  • Amazon ürünleri sizi sizden daha iyi tanıyor! Amazon yeni ürünlerini tanıttı!

    FİRE TV CUBE

    Sevilen ürünler arasında Fire TV Cube’de yerini alıyor. Televizyonları akıllı hale getirebilen Cube güncellenmiş versiyonuyla kullanıcılara sunuluyor. 8 çekirdekli işlemciye sahip olan ürün süper çözünürlük yükseltme özelliği ile görüntü kalitesini de maksimum seviyeye ulaştırıyor. Ürünün fiyatı ise 139,99 dolar.

     

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