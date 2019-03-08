Amazon Türkiye'de kadınlara bulut bilişim eğitimi verecek

Kadınların teknoloji alanındaki temsilini artırmanın ve Türkiye’de kadın girişimciliğini daha fazla teşvik etmenin yollarının ele alındığı ‘Amazon Web Services (AWS) Women in Tech Forumu’ İstanbul’da düzenledi.

Amazon’un We Power Tech küresel programı çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Tink (Teknoloji ve İnsan Kolejleri)’in kurucusu Zeynep Dereli, Türkiye’de kadınların teknolojide temsilinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Teknoloji alanında ulaşmak istedikleri kariyerleri paylaşan kız öğrencilerin de katıldığı etkinlik kapsamında düzenlenen panelde konuşan AWS Kurumsal Müşteri Yöneticisi İlknur Okyay, şirket olarak teknolojide yetersiz bir şekilde temsil edilen gruplara olan desteklerini anlattı.

Panele Türkiye'deki girişimci ve kurumsal şirketlerdeki üst düzey yönetici kadınlardan V-Count Ar-Ge Direktörü Esra Kayabalı, Foreks Genel Müdürü Serra Berkol, Insider Kurucu Ortağı ve CEO’su Hande Çilingir ve Armut Kurucu Ortağı Başak Taşpınar Değim’in yanı sıra Startups.watch Data Analisti Senem Deniz Sağıroğlu Ünsal da katıldı.

AWS etkinlik kapsamında ayrıca Türkiye'de bulut bilişim teknolojisini öğrenmeye yönelik kadınlara özel ücretsiz bir eğitim düzenleyeceğini de duyurdu. Verilen bilgiye göre “We Power Tech Day in the Cloud” adlı eğitim programı, 18 Nisan'da AWS Türkiye’nin eğitim iş ortağı Yönetim Akademi tarafından verilecek. Bir günlük etkinlikte kadın katılımcılara, bulut teknolojisinin temelleri hakkında bilgi verilecek.