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        Haberler Bilgi Magazin ANA KADRODA! MasterChef kim kazandı? 30 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi? 30 Temmuz Çarşamba MasterChef ana kadroya giren 17. isim...

        30 Temmuz MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi?

        MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. 30 Temmuz Çarşamba günü yeni bölümde ise, yeni gruptan ana kadroya katılmaya hak kazanan 17. yarışmacı açıklandı. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın değerlendirmeleri sonucunda, en başarılı tabağı yapan isim ana kadroya katılacak. Peki, 30 Temmuz Çarşamba günü ana kadroya giren isim kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 19:46 Güncelleme: 31.07.2025 - 00:21
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        MasterChef'te ana kadroya giren yeni isim belli oldu. En başarılı tabağı yaparak ana kadroya dahil olan yarışmacılar sonrasında, yeni gruptaki isimler kıyasıya mücadele etmeye hazırlanıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 30 Temmuz Çarşamba 17. olarak MasterChef ana kadroya kim girdi? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

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        MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 17. İSİM KİM OLDU?

        MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren 17. yarışmacı Tunahan oldu.

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        MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef'te ana kadroya giren 16. yarışmacı Hakan oldu.

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        ANA KADROYA GİREN 15. YARIŞMACI KİM OLDU?

        MasterChef'te ana kadroya giren 15 yarışmacı İrem oldu.

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        MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef'te ana kadroya giren ilk 15 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:

        1. Grup Yarışmacıları:

        Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan

        Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül

        Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay

        Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur

        Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal

        MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.

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        2. Grup Yarışmacıları:

        Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan

        Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla

        Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan

        Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten

        Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar

        İkinci grupta ise ana kadroya yedeklerden Nisa, Barış, Alperen ve Deniz dahil oldu

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        3. Grup Yarışmacıları:

        Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer

        Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu

        Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan

        Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem

        Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem

        Üçüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar Muratcan, Şule, Ömer, Yakup, Tunahan oldu.

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