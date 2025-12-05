Kararlara göre, Doğru Yol Partisi ve Türkiye Değişim Partisinin 2021, Dayatmasız Yaşam Partisi, Hür Dava Partisi, Demokratik Sol Parti ve ​​Sağduyu Partisinin ise 2022 yılına ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkeme, mali denetimi yapılan siyasi partilerin belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

Fotoğraf: AA, temsilidir.