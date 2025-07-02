And Dağları'nda gizemli yapı keşfedildi

Güney Amerika'da bulunan And Dağları'nda arkeologlar, 'Tiwanaku' uygarlığına ait gizemli tapınak kalıntıları keşfetti.

Keşif, Chicago'daki Field Museum'dan arkeolog Luis Muro Ynoñán'ın liderliğindeki bilim insanları tarafından ortaya çıkarıldı.

'Palaspata' adı verilen tapınağın yaklaşık 125 metre uzunluğunda ve 145 metre genişliğinde, dikdörtgen bir iç avlunun etrafına yerleştirilmiş 15 adet dörtgen bölmeden oluştuğu ifade edildi.

Tapınakların üzerindeki mitolojik figürlerin, eski dönemlere ait dini inanç ve yaşayış koşullarını yansıttığı belirtildi.

ALANIN 3 BOYUTLU MODELİ OLUŞTURULDU

Daha önce yerel çiftçiler tarafından bilinen bölge, araştırmacılar tarafından yakın zamanda derinlemesine incelendi.

Araştırmacılar, dört köşeli sıra dışı bir arazi fark ettikten sonra bölgeyi detaylı incelemek için teknolojiye başvurdu.

Uydu görüntüleri ve insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğrafları birleştirerek bölgenin ve çevresinin üç boyutlu bir modelini oluşturdular.

Çalışmada yaklaşık bir şehir bloğu büyüklüğündeki komplekste, dikdörtgen bir iç avlu etrafında düzenlenmiş 15 adet dörtgen yapı keşfedildi.