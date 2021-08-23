"GÜVENDE OLMAK İÇİN SAKLANIYORLAR"

Angelina Jolie, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde yaralı asker ve kadınlarla görüştüğünü de anlattı ve onların, "Afgan halkının temel hak ve özgürlükleri kazanmasına yardım etmenin bir parçası olmaktan ne kadar gurur duyduklarını" yazdı.

Jolie ayrıca, okullarda saldırılara hedef olan genç kızlar ve Birleşmiş Milletler'e göre 2020'de kendilerine yönelik suikast sayısı üçe katlanan hükümetteki kadınlar için durumun ne kadar belirsiz olduğunu kaydetti.

Ünlü oyuncu, Afganistan'da gazetecilerin ve aktivistlerin "saklandıklarını", "kendilerini ve ailelerini güvende tutmak için sosyal medya profillerini silip belgeleri yaktıklarını" yazdı.