Ankara'da eşini öldüren bekçi intihar etti
Bir türlü sonu gelmeyen adın cinayetlerine bir yenisi Ankara'nın Mamak ilçesinde eklendi. Mahalle bekçisi adam, eşini beylik tabancasıyla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti
Ankara'da eşini beylik tabancasıyla öldüren bekçi, aynı silahla intihar etti.
Mamak ilçesi Nato Yolu Caddesi 35 numaradan silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÇİFTİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDUFotoğraf: DHA
AA'nın haberine göre; olay yerine giden ekipler, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı mahalle bekçisi İ.Ö.K. ve eşi A.N.K'nin cansız bedenleriyle karşılaştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDIFotoğraf: DHA
İncelemede eşini tabancayla öldüren İ.Ö.K'nin aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.