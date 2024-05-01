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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da kuvvetli yağış! Yollar çöktü, araçlar, ev ve iş yerleri hasar gördü

        Ankara'da kuvvetli yağış! Yollar çöktü, araçlar, ev ve iş yerleri hasar gördü

        Başkentte akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Dün akşam başlayıp gece geç saatlere kadar süren sağanak, bugün akşam saatlerinde yeniden etkisini gösterdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.05.2024 - 22:29 Güncelleme: 01.05.2024 - 22:29
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        Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu, bazı araçlar yollarda kaldı. Bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları yaşandı.

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        Sıhhiye'de yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşarken bazı noktalardaki ev ve iş yerlerini su bastı.

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        Ankara Valiliği tarafından 1 Mayıs Çarşamba günü için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından başlayan yağmur sonrası birçok noktada ev ve iş yerlerini su basarken, onlarca araç trafikte mahsur kaldı.

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        Kısa sürede etkisini gösteren yağmur sonrası özellikle Sincan ve Mamak ilçelerinde bulunan birçok ana arter ve caddede yoğun su birikintileri meydana geldi.

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        Alt geçitlerde su birikmesi nedeniyle şehirdeki bazı yollar trafiğe kapatılırken, birçok araç biriken su nedeniyle yolda kaldı.

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        Kuvvetli yağışa yaya şekilde yakalanan vatandaşlar ise şehrin bazı noktalarında biriken sular içerisinde mahsur kaldı.

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        Valilik tarafından yapılan uyarı nedeniyle olumsuzluk yaşanan noktalara müdahale etmek için hazırda bulunan ekipler, yağışın hayatı felç ettiği noktalarda hiçbir vatandaşın olumsuzluk yaşamaması için yağışın ilk anlarından itibaren su tahliye çalışmalarına başladı.

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        Ekipler tarafından ana arter ve caddelerde biriken suyun hızlıca tahliye edilmesinin ardından ise trafiğe kapatılan yollar araç trafiği için tekrar kullanıma açıldı.

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