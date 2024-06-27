"SEVENLERİ BİRLEŞTİRİYORUZ"

Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Zeynep Özen, Kuğulu Park'ın simgesi olan kuğuların çift olarak yaşayan hayvanlar olduğunu söyleyerek, "Son yıllarda iyi bakım ve beslemeden dolayı buradaki yumurtlama sayısı arttı ve kuğuların sayısı da arttı. Yavruları olan kuğular ile burada daim olan kuğuları ayırmak için teller çektik. Çünkü annelik ve babalık içgüdüleri çok fazla, bu yüzden yavrularını korumak için çok fazla saldırganlaşıyorlar. Yıllarca burada birlikte yaşadıkları kuğulara ve hatta kendi yavrularını bile bir önceki sene doğurdukları yavrulardan korumak adına saldırgan oluyorlar. Birbirlerine zarar vermesinler diye tellerle birlikte bir çevreleme yaptık. Bu konu sosyal medyada paylaşıldı. Çift olan beyaz kuğularımız ile tekli olan erkek beyaz kuğularımızı ayırdık; çünkü onlar birbirlerine zarar veriyorlardı. Uygun olan diğer park alanlarında kuğular için yeni yuvalar yapılmakta. Onları ayıracağız böylelikle daha özgür bir şekilde gezecekler. Aslında hepsi alan kavgası, yer savaşı yapıyorlar. Çiftler hep birlikte, zaten çift olan kuğuları bir araya getiriyoruz. Tek olan kuğuları ayırıyoruz. Sevenleri ayırmak gibi bir durum yok, aksine sevenler birleştiriyoruz" dedi.