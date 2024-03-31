Ankara Bala Belediyesi hangi partide? Ankara Bala Belediye başkanı kimdir? Ankara Bala Belediye başkan adayları Ankara Bala Belediyesi hangi partide? Ankara Bala Belediye Başkanı kimdir? Ankara Bala Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Bala Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Bala Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Bala yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:40 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:40 facebook

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