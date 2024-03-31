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        Haberler Gündem Ankara Bala Belediyesi hangi partide? Ankara Bala Belediye başkanı kimdir? Ankara Bala Belediye başkan adayları

        Ankara Bala Belediyesi hangi partide? Ankara Bala Belediye başkanı kimdir? Ankara Bala Belediye başkan adayları

        Ankara Bala Belediyesi hangi partide? Ankara Bala Belediye Başkanı kimdir? Ankara Bala Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Bala Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Bala Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Bala yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 16:40 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:40
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        Ankara Bala Belediyesi hangi partide? Ankara Bala Belediye başkanı kimdir? Ankara Bala Belediye başkan adayları
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        Ankara Bala BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Bala Belediye Başkanlığını 15125 alınan oy ve %60.97 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Ahmet Buran kazanmıştır.

        Bala Belediye Başkanlığı Oy Oranları

        Adalet ve Kalkınma Partisi %60.97

        İYİ Parti %35.34

        Halkların Demokratik Partisi %1.57

        Saadet Partisi %1.26

        Bağımsız Türkiye Partisi %0.38

        Demokratik Sol Parti %0.27

        Vatan Partisi %0.21

        Bağımsız %0.08

        Ankara Bala BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        AHMET BURAN - AK Parti Ankara Bala Belediye Başkan Adayı İSA KAPLAN - CHP Ankara Bala Belediye Başkan Adayı LEVENT GÜRBÜZ - İYİ Parti Ankara Bala Belediye Başkan Adayı UMUT ORBEY - MEMLEKET Ankara Bala Belediye Başkan Adayı ELMİRA KORKMAZ - VATAN Ankara Bala Belediye Başkan Adayı HAKAN KÜÇÜK - BĞMSZ Ankara Bala Belediye Başkan Adayı SONER DALKIRAN - SP Ankara Bala Belediye Başkan Adayı CENGİZ GÜNDÜZ - DSP Ankara Bala Belediye Başkan Adayı OSMAN KILIÇ - MP Ankara Bala Belediye Başkan Adayı YAKUP COŞKUN - DP Ankara Bala Belediye Başkan Adayı SALİH BERKAY ULUÇAY - DEM Parti Ankara Bala Belediye Başkan Adayı GÜLTEN DEMİRBAŞ - DSP Ankara Bala Belediye Başkan Adayı BAYRAM GÜZEL - BTP Ankara Bala Belediye Başkan Adayı BAHADIR DURUM - ANAP Ankara Bala Belediye Başkan Adayı BARIŞ EZER - MİLLİYOL Ankara Bala Belediye Başkan Adayı BAYRAM TUNCER - BTP Ankara Bala Belediye Başkan Adayı EREN OCAK - YTP Ankara Bala Belediye Başkan Adayı KADRİYE ESRA AYGÜN - DEVA Ankara Bala Belediye Başkan Adayı ALİ ÇAKMAK - YENİDEN REFAH Ankara Bala Belediye Başkan Adayı ÖZGÜR GÖKMEN - BĞMSZ Ankara Bala Belediye Başkan Adayı ZEKİCAN DEMİRÇELEN - TKP Ankara Bala Belediye Başkan Adayı AVNİ AKKOÇ - SP Ankara Bala Belediye Başkan Adayı MEHMET KARABAY - MP Ankara Bala Belediye Başkan Adayı MERT DEMİRHAN - DP Ankara Bala Belediye Başkan Adayı ABDULHALİM ÇELİK - HÜDAPAR Ankara Bala Belediye Başkan Adayı SADET POLAT - YTP Ankara Bala Belediye Başkan Adayı ZELİHA ŞENER - HKP Ankara Bala Belediye Başkan Adayı İREM TAÇYILDIZ - EMEP Ankara Bala Belediye Başkan Adayı MUHARREM FINDIKCI - ZP Ankara Bala Belediye Başkan Adayı RASİM ATAN - DEVA Ankara Bala Belediye Başkan Adayı YUSUF ALPSOY - HÜDAPAR Ankara Bala Belediye Başkan Adayı ABBAS ŞAHİN - BBP Ankara Bala Belediye Başkan Adayı

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