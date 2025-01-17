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        Haberler Dünya Anket sonuçları ortaya çıkardı: "Elon Musk'ın Alman ve İngiliz siyasetini etkileme girişimleri kabul edilemez" | Dış Haberler

        Anket sonuçları ortaya çıkardı: "Elon Musk'ın Alman ve İngiliz siyasetini etkileme girişimleri kabul edilemez"

        Dünyanın en zengin ismi Elon Musk'ın Almanya ve İngiltere siyasetine ilişkin son günlerde yaptığı açıklamaların ardından bu ülkelerde bir anket yapıldı. YouGov tarafından yapılan ankete göre, Almanya ve İngiltere'de çoğunluk Musk'ın ülkelerinin siyasetinin etkileme girişimlerini kabul edilemez buluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 14:26 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:26
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        "Musk'ın girişimleri kabul edilemez"
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        YouGov, dünyanın en zengin insanı, Tesla, SpaceX ve X'in CEO'su Elon Musk'ın İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve hükümetlerine ilişkin 'düşmanca' açıklamalarının ardında her iki ülkede de anket yaptı.

        Her iki ülkede 2 bin 200'den fazla kişinin katıldığı anketin sonuçlarına göre, çoğunluk Musk'ın açıklamalarını 'kabul edilemez' buluyor.

        "KABUL EDİLEMEZ"

        İngiltere'deki katılımcıların yüzde 69'u ve Almanya'daki katılımcıların yüzde 73'ü Musk'ın ülkelerinin siyasetine dahil olmaya çalışmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Ayrıca ankete katılan çoğu kişi Musk'ın ABD siyasetine karışmasının da kabul edilemez olduğunu belirtti.

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        YÜZDE 50'Sİ MUSK'I GÖRMEZDEN GELMEK EN İYİSİ DEDİ

        Yüzde 54'lük çoğunluk, hükümetlerin Musk ile iyi bir ilişki kurmasının "önemli olmadığını" düşündüğünü söyledi. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 50'si Musk'ın görmezden gelmenin en iyisi olduğunu söyledi.

        Anket, her iki ülkedeki katılımcıların yalnızca yüzde 13'ünün Musk'ın kendi siyasetlerine müdahalelerini kabul edilebilir bulduğunu ortaya çıkardı.

        Tesla, SpaceX ve X'in CEO'su son altı ayda İngiliz siyasetine yoğun ilgi gösterdi ve Starmer hükümetine yönelik eleştirilerini giderek daha sert bir şekilde dile getirdi.

        İNGİLİZ BAŞBAKANI HEDEFİNDE

        Elon Musk, son dönemde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve iktidardaki İşçi Partisi başta olmak üzere birçok konuda İngiltere'yi hedef alan paylaşımlar yapıyor.

        Musk sahibi olduğu X'teki hesabında yaptığı ankette, "ABD'nin İngiliz halkını 'zalim hükümetten' kurtarıp kurtarmaması" gerektiği sorusunu yöneltmişti. Elon Musk ayrıca, "İngiltere'nin özgürleştirilmesi gerektiği" şeklinde paylaşımlar da yapmıştı.

        Başbakan Starmer, bu paylaşımlara ilişkin gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara verdiği yanıtta, isim vermeden Musk'ı işaret ederek "yalan ve yanlış bilgi yaydığını" ifade etmişti.

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        Geçtiğimiz günlerde Financial Times'ta yer alan haberde, Musk'ın İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı önümüzdeki seçimlerde görevden nasıl uzaklaştıracağını araştırdığını öne sürülmüştü.

        "ALMANYA'YI SADECE AfD KURTARABİLİR"

        Elon Musk, sahibi olduğu X platformunda aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ni (AfD) överek, "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir." ifadesini kullanmıştı.

        Daha sonra bu görüşünü genişleten Musk, Axel Springer medya grubuna ait Welt am Sonntag gazetesinde misafir köşe yazarı olarak kaleme aldığı makalede, AfD'yi destekleyerek partiyi "Almanya için son umut kıvılcımı" olarak nitelendirmişti.

        "ALMANYA'DA NE OLACAĞINA SOSYAL MEDYA SAHİPLERİ KARAR VEREMEYECEK"

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz, geçtiğimiz günlerde Musk'a yönelik yaptığı açıklamada, ülkesinde bundan sonra ne olacağını vatandaşların belirleyeceğini, buna sosyal medya sahiplerinin karar veremeyeceğini söylemişti.

        Olaf Scholz, Almanya'da bundan sonra ne olacağını vatandaşların belirleyeceğini vurgulayarak, "Buna sosyal medyanın sahipleri karar vermeyecek. Tartışmalarımızda bazen fikir ne kadar aşırı olursa, ilginin de o kadar fazla olduğu izlenimini edinebilirsiniz. Ancak Almanya'da bundan sonra ne olacağını belirleyenler en yüksek sesle bağıranlar değil, büyük çoğunluğu mantıklı ve düzgün insanlar olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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