Microsoft, ABD’de 2020 yılında yapılacak olan başkanlık seçimleri öncesinde seçimlere olan güveni artırmak için açık kaynak kodlu bir proje başlattı. Şirketin geliştirme aşamasında olduğunu duyurduğu ElectionGuard adı verilen bu sistemle, seçmenler verdikleri oyları izleyebilecek, takibini yapıp, verdikleri oyların doğru olarak sayılıp, sayılmadığını kontrol edebilecek.

Microsoft’un geliştirme kitini yayınladığı açık kaynaklı yazılımda, seçmenlerin oylarının sayıldığından emin olmaları için şifreleme tekniklerini kullanılacak. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre sistem sayesinde, seçim yetkililerinin ve diğer tarafların, sonuçlara herhangi bir etkisinin olmadığından emin olmak için üçüncü taraflar ile organizasyonlar da seçim sonuçlarını doğrulayabilecek.

Şirketin geliştiricilere yönelik konferansında Microsoft CEO’su Satya Nadella tarafından duyurulan açık kaynaklı yazılım geliştirme seti ElectionGuard, ücretsiz olacak. Esas olarak elektronik oylama sistemi olan seçimlere odaklanan ElectionGuard, kağıt oy pusulası ile yapılan seçimlerde de kullanılabilecek.

‘TÜM DEMOKRATİK ÜLKELERDE KULLANILABİLİR’

Microsoft’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “ElectionGuard, ABD’de veya dünyadaki demokratik ülkelerde kullanıldığı yerlerde oylamayı güvenli, daha erişilebilir ve daha verimli hale getirecek. Ortağımız Galois yardımı ile geliştirilen ElectionGuard, bu yazdan itibaren seçim yetkilileri ve seçim teknolojisi tedarikçileri için hazır olacak. ElectionGuard’ın birçok faydası arasında, seçimlerin baştan sona doğrulanması, güvenli doğrulama için üçüncü taraf kuruluşlara sonuçların açılması ve bireysel seçmenlerin oylarının doğru sayıldığını doğrulamasına izin verilecek” denildi.

Oylama sürecinin esnekliğini sağlamak için modern teknolojinin kullanılabileceğine dikkat çeken Microsoft, “Teknoloji şirketlerinin demokratik süreçlerimizin ve kurumlarımızın korunmasına yardımcı olma sorumluluğunun olduğuna inanıyoruz” açıklaması yaptı.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

E-ticaretteki sipariş takip sistemine benzer bir işleyişi olacak olan Microsoft’un “seçim görevlisi” projesi, verilen oyların doğrulamasını şu şekilde gerçekleştirecek:

İlk olarak ElectionGuard, her seçmene, seçim yetkilileri tarafından sağlanan bir web portalı aracılığıyla tüm seçim süreci boyunca oylamanın şifreli bir versiyonunu takip etmek için kullanılabilecek kişiye özel bir izleyici kodu verecek.

Bu izleyici kodları, seçim tamamlandıktan sonra, seçmenler tarafından oylarının değiştirilmediğini veya tahrif edilmediğini ve uygun şekilde sayıldığını doğrulamak için kullanılabilecek.

ElectionGuard ayrıca herkesin seçim doğrulayıcısı yazmasına izin veren açık bir şartname veya yol haritası da içerecek. Seçmenler, adaylar, medya ve herhangi bir gözlemci, kendi doğrulayıcılarını çalıştırabilecek veya tabloları onaylamak için seçtikleri kaynaklardan indirebilecek.

Bireysel seçmenlerin oylarının doğru bir şekilde kaydedildiğini doğrulamasını sağlayan izleyici doğrulayıcısı, herhangi birinin kayıtlı oyların doğru bir şekilde sayıldığını uçtan uca doğrulamasına olanak tanıyacak.