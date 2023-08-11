Anne kedi ile 3 yavrusuna itfaiyeciler sahip çıktı

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Limon da hissetmiş olmalı ki buranın güvenilir bir yer olduğunu, bize sığındı. Biz de sahip çıktık. Yavruların annelerinden ayrılma vakti geldiğinde onları sahiplendirebiliriz" diye konuştu.

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Limon'un kendilerine alıştığını anlatan Polat, "Bize alışıp bize güvendiği için yavrularını sevdiriyor. Yavrularımız sağlıklı ve çok tatlılar.