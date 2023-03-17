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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Annesine işkence eden babasını öldürmüştü! Cezası belli oldu - Güncel haberler
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Annesine işkence eden babasını öldürmüştü! Cezası belli oldu

İstanbul Bahçelievler'de annesine şiddet uygulayan babası Yusuf Cemal Sezgin'i öldüren 21 yaşındaki Haydar Mert Kaymaz, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası konuşan anne Songül Çapan, "Bu adam yaşıyor olsaydı bir suç makinesi gibi ortalıklarda gezinmeye devam edecekti" dedi. Kaymaz'ın avukatı Aslı Tanrıkut, Sezgin'in yasal olarak sanığın babası olmadığı için cezalandırmanın üst soydan yapılmaması gerektiğini söyledi

Son dakika: Annesine işkence eden babasını öldürmüştü! Cezası belli oldu - Güncel haberler
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DHA

Bahçelievler'de, kendisine ve annesine şiddet uyguladığını iddia ettiği babası Yusuf Cemal Sezgin'i öldüren Haydar Mert Kaymaz 'Haksız tahrik altında üst soyu kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'da yer alan habere göre duruşma sonrası konuşan Songül Çapan, eşi Yusuf Cemal Sezgin'in 22 yıl boyunca işkencesine maruz kaldıklarını belirterek, "63 tane suç dosyası olan bu adam yaşıyor olsaydı bir suç makinesi gibi ortalıklarda gezinmeye devam edecekti. Benim çocuğum kendi ailesinin, eşinin, evladının, annesinin hayatını kurtardı. Oğlumun yapabilecek başka hiç bir şeyi kalmamıştı" dedi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Haydar Mert Kaymaz (21) getirilirken sanığın ailesi ve avukatı da duruşmada hazır bulundu.

"YASAL OLARAK DA VİCDANEN DE BABASI DEĞİL"

Sanığın avukatı Aslı Tanrıkut, Yusuf Cemal Sezgin'in yasal olarak sanığın babası olmadığından cezalandırılmanın üst soydan yapılmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca Tanrıkut, Yusuf Cemal Sezgin'in oğlu ve eşine şiddet uyguladığından vicdanen de baba konumunda olamayacağını belirtti. Duruşmada son sözü sorulan sanık, söyleyeceğinin olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti sanığın kimliğindeki baba hanesinin Yusuf Cemal olarak düzeltilmesine karar verirken Haydar Mert Kaymaz'ın 'Haksız tahrik altında üst soyu kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına hükmetti.

"OĞLUMUN YAPABİLECEK HİÇBİR ŞEYİ KALMAMIŞTI KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Duruşma sonrası gazetecilere konuşan anne Songül Çapan, 22 yıl boyunca işkenceye maruz kaldıklarını söyledi. Çapan, "Son 2,5 yıldır oğlum içeride olmasına rağmen bir huzur var içimde. Hani derler ya tabutla giden gelmez kelepçe ile giden gelir diye. Ben de oğlumu hep tabutla gidecek diye düşünerek hayatımı geçirdim. 63 tane suç dosyası olan bu adam yaşıyor olsaydı bir suç makinesi gibi ortalıklarda gezinmeye devam edecekti. Benim çocuğum kendi ailesinin, eşinin, evladının, annesinin hayatını kurtardı. Onun zarar verdiği bütün insanlar, dava dosyalarında bu kişinin öldüğünü gördüler ve ellerini açıp Allah'a şükrettiler. Verilen karara itiraz edeceğiz."

Yusuf Cemal Sezgin
Yusuf Cemal Sezgin

"Bir üst mahkemeye gideceğiz. Ben nefesim yettiği sürece oğlumun arkasındayım. Benim oğluma o adamın soy ismi verilemez. Oğlum öyle bir adamın asla nüfusunu taşıyamaz. Ben o adamın eline düştükten sonra çocuklarımı yaşatabilmek için yaşadım. Nefes alıyor yâda almıyor olmam çok önemli değildi. Benim oğlum evladından 2,5 yıldır ayrı. Çocuğu 1,5 yaşındayken içeriye girmişti şu an 4 yaşında. O adam benim oğlumu çocuğuyla, eşiyle, benimle tehdit etti. Oğlumun yapabilecek başka hiç bir şeyi kalmamıştı. Bunu can havliyle yaptı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Haydar Mert Kaymaz'ın hakkında 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Bahçelievler'de 13 Ekim 2020'de 43 yaşındaki maktul Yusuf Cemal Sezgin'i silahla öldüren sanık Haydar Mert Kaymaz'ın, biyolojik oğlu olduğu ancak, nüfus kaydında babası olarak gözükmediği anlatılan iddianamede, nüfus kaydının annesi üzerinde olduğu belirtildi. İddianamede, maktulün sanığı kendi nüfusuna kayıt ettirmediği gibi, doğduğu günden olay tarihine kadar maddi ve manevi hiçbir şekilde babalık görevini yerine getirmediğine de vurgu yapıldı.

Maktul Yusuf Cemal Sezgin'in soruşturma kapsamında kanaat oluşturması açısından sabıka kaydına bakıldığına yer verilen iddianamede, kayıtların iki sayfa olduğu vurgulandı. Maktulün cezaevi dışında olduğu süre içerisinde sanığın annesine yönelik pek çok kez şiddet uyguladığı, çoğu kez eziyet boyutlarına vardığı kaydedildi.

İddianamede, maktulün sanığın yanında sürekli olarak uyuşturucu kullandığı, annesiyle bir araya gelmek istediğini söylediği ancak, annenin bu isteği reddettiği ve maktulün sanığı tehdit etmeye başladığı anlatıldı. Maktulün, sanığa annesine, kardeşi ve son zamanlarda eşi ve çocuğuna yönelik yoğun, sürekli hale gelen haksız ağır tahrik oluşturacak eylemler gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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