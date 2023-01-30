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Annie Wersching hayatını kaybetti

Bir süredir kanserle mücadele eden Annie Wersching, vefat etti. Ünlü oyuncu, 45 yaşında hayata veda etti

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  • Annie Wersching hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    '24' ve 'Star Trek: Picard' gibi dizilerde rol alarak şöhrete ulaşan Annie Wersching'ten acı haber geldi. Wersching'in 45 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi.
  • Annie Wersching hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Annie Wersching'in vefatını menajeri Craig Schneider duyurdu. 2020 yılında kanser teşhisi konan ve bir süredir hastalıkla mücadele eden Wersching'in ölümüne dair detaylı bir açıklama ise yapılmadı.
  • Annie Wersching hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    "KALBİM PARÇALANDI"

    'The Last of Us'ta 'Tess' karakterini seslendiren Annie Wersching'in ardından, oyunun yaratıcısı Neil Druckmann, "Güzel bir sanatçıyı ve insanı kaybettik. Kalbim parçalandı. Düşüncelerim ve dualarım sevdikleriyle" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
  • Annie Wersching hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    "BUGÜN BU AİLENİN RUHUNDA BÜYÜK BİR BOŞLUK VAR"

    Wersching'in 2009'da dünyaevine girdiği eşi Stephen Full ise yaptığı açıklamada, "Bugün bu ailenin ruhunda büyük bir boşluk var ama o bize bunu dolduracak araçlar bıraktı. En basit anda bile bir mucize buldu. Dans etmek için müziğe ihtiyacı yoktu. Bize maceranın sizi bulmasını beklememeyi öğretti. 'Git, bul onu. O her yerde' dedi ve bulacağız da..." şeklinde konuştu.
  • Annie Wersching hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    ÜÇ ÇOCUK ANNESİYDİ

    'Star Trek: Enterprise', 'The Vampire Diaries', 'Marvel’s Runaways' ve 'Star Trek: Picard' gibi yapımlarda rol alan Annie Wersching’in üç çocuğu vardı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters
  • Annie Wersching hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Annie Wersching
  • Annie Wersching hayatını kaybetti - Magazin haberleri

    Annie Wersching

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