"BUGÜN BU AİLENİN RUHUNDA BÜYÜK BİR BOŞLUK VAR"



Wersching'in 2009'da dünyaevine girdiği eşi Stephen Full ise yaptığı açıklamada, "Bugün bu ailenin ruhunda büyük bir boşluk var ama o bize bunu dolduracak araçlar bıraktı. En basit anda bile bir mucize buldu. Dans etmek için müziğe ihtiyacı yoktu. Bize maceranın sizi bulmasını beklememeyi öğretti. 'Git, bul onu. O her yerde' dedi ve bulacağız da..." şeklinde konuştu.