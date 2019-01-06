H.Y., sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan kişinin kendisi olduğunu belirterek, olay anına dair hiçbir şey hatırlamadığını öne sürdü. DHA'nın haberine göre, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören İsmail Ç., 21 Aralık 2018 gecesi fenalaştı. Yoğun bakımda görevli Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu'nun müdahalesine karşın İsmail Ç., saat 05.30 sıralarında, yaşamını yitirdi. Dr. Celepoğlu, yoğun bakım uzmanı Dr. Özlem Çakın'ı arayarak, durum hakkında bilgi verdi.

Olayı haber alan hastanın 3 kızı H.Y., S.Ü. ve S.Ç., içeri girmek istediklerini belirterek, yoğun bakım ünitesinin kapısını yumrukladı. Şifreyle açılan sürgülü kapıyı zorlayarak, açtıktan sonra içeri giren kadınlardan biri, iddiaya göre, 'Ne yaptınız babama' diye bağırarak, hasta odasına yöneldi. İsmail Ç.'nin yaşamını yitirdiğini gören hasta yakını, 'Babamı siz öldürdünüz' diyerek, yoğun bakımdaki Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu ve diğer sağlık çalışanlarına saldırdı. Dr. Celepoğlu'na tokat attığı öne sürülen hasta yakınları, iddiaya göre, yoğun bakım odasındaki hemşire E.Ö.'ye 'Babamı bu ellerle mi öldürdün' diye bağırarak, defalarca tokat attı ve parmaklarını büktü.

Bu sırada beyaz kod vermek isteyen klinik destek personeli B.B.V.'ye 'Kimi arıyorsun sen' diye bağıran saldırganlar, çalışanın saçını çekip, başını beton zemine vurdu. B.B.V. aldığı darbeler nedeniyle bayıldı. Yoğun bakım ünitesindeki malzemeleri sağlık personeline fırlatan saldırganlar, kendilerini sakinleştirmeye çalışan hemşire E.Ö.'ye de saldırıp, kolunu ısırdı. Bir süre sonra olay yerine gelen hastane güvenliği, 3 kadını güçlükle dışarı çıkardı. Olaydan sonra darp raporu alan Dr. Celepoğlu ve hemşireler, hasta yakınları hakkında şikayetçi oldu.

Şüphelilerden işletmeci H.Y. (49),savcılıkta verdiği ifadede, hakkındaki iddiaları kabul ettiğini belirterek, olay anına dair hiçbir şey hatırlamadığını ileri sürdü.Olay tarihinde babasının, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünü anlatan H.Y., kendisinin de bu sırada rahatsızlık geçirdiğini, acil serviste iğne olduğunu belirtti. Sağlık görevlilerinin kendilerini sabaha karşı yoğun bakım servisine çağırdığını söyleyen H.Y., ifadesinde şunları kaydetti:Oradan geçen bir sağlık görevlisi, bize, 'Babanızı hazırlayıp vereceğiz' dedi. Ne olduğunu anlamak için ben ve kız kardeşlerim S.Ü. ile S.Ç. içeri girdik. Babamın olduğu tarafa geçtiğimizde kendisini kan içinde görünce büyük şok geçirdik. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Bana izletilen olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, siyah uzun saçlı sağlık çalışanına mukavemet gösteren, esmer erkek şahsa tokat atan, siyah kazaklı uzun boylu erkeğin parmaklarını kıvıran, açık renk kazağı bulunan kadını saçlarından tutup yere fırlatan, saçları toplu kadına tokat, ellerini tutup itekleyen, siyah uzun saçlı kadını itekleyen, iki kadın görevliyi itekleyen yine siyah kıyafetli erkeğe vuran benim. Ancak söz konusu eylemlerin hiçbirisini hatırlamıyorum. Sağlık çalışanlarını darbettiğimi, hakaret ettiğimi ve tehdit ettiğimi; hastanede bulunan malzemeleri etrafa savurup sağlık çalışanlarının üzerine atıp atmadığımı hatırlamıyorum. Bu olaydan önce günlerce uykusuz kaldım. Aldığım ilaçların etkisiyle uyurgezer bir haldeydim. Psikolojik destek de alıyordum. Bu eylemler nedeniyle pişmanım. Taraflardan özür dilemeye hazırım.