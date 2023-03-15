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Haberler Gündem Trafik Antalya Denizli Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Antalya Denizli Arası Kaç Saat?
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Antalya Denizli arası kaç km? Uçakla, otobüsle ve arabayla Antalya Denizli arası kaç saat?

Ülkemizde turizm yönünden ön plana çıkan ve önemli tatil beldelerinden biri olan Antalya, Akdeniz Bölgesi’nde bulunmaktadır. Ekonomik ayrıcalıklarıyla kendinden söz ettiren Denizli ilimiz ise Ege Bölgesi’nde konumlanmaktadır. Bu iki merkezi şehir birbirlerine oldukça yakındır.

Antalya Denizli Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Antalya Denizli Arası Kaç Saat?
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En merak edilen konulardan biri de Antalya ile Denizli arasındaki ulaşım alternatifleri ve iki şehir arasındaki mesafedir. Seyahat hazırlığında olan kişiler tüm bu soruların cevaplarına internet üzerinden ulaşmaya çalışmaktadır. Peki, Antalya Denizli arası kaç km, Antalya Denizli arası kaç saat, Denizli Antalya arası arabayla kaç saat sürüyor, Denizli Antalya otobüsle kaç saat sürüyor, Denizli Antalya arası uçakla kaç saat sürüyor? Antalya ile Denizli arası ulaşımla ilgili merak edilen tüm detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Antalya Denizli Arası Kaç Km?

Rotasyon kadar merak ettiğimiz bir diğer husus da iki şehir arasının kaç kilometre olduğudur. Antalya ile Denizli arasında oldukça fazla seyahat gerçekleşiyor. İki şehirde bulundukları konumlardan itibaren pek çok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır. Antalya ile Denizli arasındaki mesafe toplam 222 kilometredir.

Antalya Denizli Arası Kaç Saat?

İki farklı coğrafi bölgelerde konumlanmalarına rağmen Antalya ile Denizli arasındaki mesafe azdır. İki şehir arasında ulaşım yönünden de çeşitli alternatifler bulunmaktadır. Yapacağınız hıza da bağlı olarak, kişisel aracınızla ulaşım bölgeye 2 saat 53 dakikada ulaşabilirsiniz. Otobüs ile iki şehir arası en kısa otobüs seferi 3 saat 19 dakika kadar sürmektedir. Bölgeye yapılan uçuşlar ise aktarmalı olarak gerçekleşmektedir.

Denizli Antalya Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

İlerleyen teknolojiyle birlikte navigasyon tarzı bize yol gösteren yazılımlar ön plana çıkmıştır. Navigasyon kullanarak daha önce hiç bilmediğimiz yolları keşfedebilir ya daha kısa sürede istenilen bölgeye ulaşım sağlayabiliriz. Araçla seyahat özellikle rahatına düşkün olanlar için ilk sıralarda yer almaktadır. Çünkü otobüslerin belirli bir yol güzergâhları ve mola yerleri bulunmaktadır. Araçla ise dilediğimiz yer de mola verebilir ya da yol güzergâhını değiştirebiliriz. Denizli ile Antalya arası arabayla 2 saat 53 dakika kadar sürmektedir.

Denizli Antalya Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

İki şehir de işlek konumlarda yer almaktadır. Ege’nin köprüsü görevinde olan Denizli ve Akdeniz’in göz bebeği Antalya arasında sefer düzenleyen pek çok otobüs firması bulunmaktadır. Peki, Denizli ile Antalya arasında sefer veren otobüs firmaları nelerdir? İşte, bu firmalar:

  • Pamukkale Turizm
  • Isparta Petrol Turizm
  • Balıkesir Uludağ Turizm
  • Güney Akdeniz Seyahat
  • Alaşehir Sarıkız Turizm
  • Özkaymak
  • Antalya Net Turizm
  • Alanyalılar Turizm
  • Balıkesir Hakser Turizm

Otobüs seferlerinin saatleri ve mola yerleri firmalar arası farklılık göstermektedir, aynı şekilde varış saatleri de. Ancak ortalama olarak bahsetmek gerekirse Denizli ile Antalya arası otobüsle 3 saat 19 dakika sürmektedir.

Denizli Antalya Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Havayolları ulaşımı çoğu kez karayolları ulaşımını sunduğu kolaylıklar ve hizmetlerle geri planda bırakıyor. Özellikle ülkelerarası ulaşım ve uzak mesafeler arasında vazgeçilmez bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Hem Denizli ilimizin hem de Antalya ilimizin kendilerine ait havalimanları bulunmaktadır. Ancak ne yazık ki doğrudan aktarmasız olarak uçuşlar gerçekleştirilmiyor.

Antalya Havalimanı’ndan Sabiha Gökçen Havalimanı’na ya da İstanbul Havalimanı’na aktarma yapılıyor. Buradaki bekleme süresinin dolmasından sonra Denizli Çardak Havalimanı’na uçuş sağlanıyor. Uçuşlar aktarmalı olarak gerçekleştiğinden dolayı bekleme süresine göre saat farkları olabiliyor. Denizli Antalya arası uçakla -aktarmaya bağlı olarak- 3 saat 35 dakika ile 12 saat 10 dakika arasında sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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