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Antalya Fethiye arası kaç km? Otobüsle ve arabayla Antalya Fethiye arası kaç saat?

Şehirlerarası yolculuklar da rotasyon kadar mesafeler de büyük önem taşır. Özellikle uzun yolculuklarda hazırlıklarımızı mesafeye göre yaparız. Bu şehirlerarası yolculuklardan biride Antalya ile Fethiye arasında yapılan seyahatlerdir.

Antalya Fethiye Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Antalya Fethiye Arası Kaç Saat?
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Fethiye, Muğla ilimizin ilçesi olup Ege Bölgesi’nde konumlanmıştır. Turizmin önde gelen beldelerinden Antalya ilimiz ise Akdeniz Bölgesi’nde yer almaktadır. Muğla ile Antalya sınır komşusu olduklarından dolayı bu iki şehir arasındaki ulaşım oldukça rahat sağlanmaktadır. Antalya Fethiye arası kaç km, Antalya Fethiye arası kaç saat, Fethiye Antalya arası arabayla kaç saat sürüyor, Fethiye Antalya otobüsle kaç saat sürüyor? İşte, Antalya ile Fethiye arası ulaşım detayları…

Antalya Fethiye Arası Kaç Km?

En sık sorulan sorulardan biri de Antalya ile Fethiye arasının kaç kilometre olduğudur. Özellikle kişisel aracımızla bölgeye ulaşım sağlayacaksak bir rotasyon belirleyip ona göre hareket ederiz. Antalya ile Fethiye arasında 196 kilometre bulunmaktadır. İki merkezi şehir birbirine oldukça yakındır.

Antalya Fethiye Arası Kaç Saat?

Antalya üzerinden Fethiye’ye varış saati kullanılan taşıta göre ve yol güzergâhına göre farklılık göstermektedir. Araçla bölgeye 2 – 2,5 saate ulaşabilirsiniz. Otobüsle ise bölgeye 3 – 3,5 saatte varış sağlayabilirsiniz. İki şehir arasında ancak aktarmalı olarak ucular gerçekleştiğinden direkt olarak uçuş sağlanamıyor.

Fethiye Antalya Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Fethiye üzerinden Antalya’ya şahsi aracınızla kısa sürede ulaşım sağlayabilirsiniz. Öyle ki iki şehir arasındaki en iyi ulaşım alternatifi araçlardır. Çünkü iki şehir oldukça yakın konumdadır. Antalya Denizli yolu /D330/E87 ve D330 karayolunu kullanarak yolculuğunuzu 2,5 - 3 saatte tamamlayabilirsiniz.

Fethiye Antalya Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

İki şehir arasında peşi sıra sefer düzenleyen pek çok otobüs firması bulunmaktadır. İki şehirde özellikle turizm yönünden ön plandadır. Gerek Fethiye ilçemiz olsun gerekse Antalya ilimiz olsun her yıl yerli yabancı binlerce turisti ağırlamaktadır. Öncelikle her firmanın kendine göre belirlediği yol güzergâhları ve mola yerleri vardır. Ayrıca otobüsler yerleşim yerlerine de uğramaktadırlar. Bu sebeple yolculuk süresi otobüs firmalarına göre farklılık gösterebilmektedir. Fethiye Antalya arasında hizmet sunan otobüs firmalarına göz atalım. Bu firmalar şunlardır:

  • Mardin Dilmenler Turizm
  • Metro Turizm
  • Isparta Petrol
  • Pamukkale Turizm
  • Fethiye Seyahat
  • Kamil Koç
  • Batı Antalya Seyahat
  • Güney Akdeniz Seyahat
  • Öz Gülaras Turizm

Fethiye Antalya arası toplam mesafe otobüsle 3- 3,5 saat kadar sürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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