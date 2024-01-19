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        Türkiye Yürüyüş Şampiyonası yarın Antalya'da yapılacak

        Paris Olimpiyat Oyunları'na kota veren Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası, yarın Antalya'da düzenlenecek. Sabah 10.00'da başlayacak olan şampiyonada 8 ülkeden 90 sporcu piste çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 15:17 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:20
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        Türkiye Yürüyüş Şampiyonası yarın Antalya'da yapılacak
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        Paris Olimpiyat Oyunları'na kota veren Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası, yarın Antalya'da düzenlenecek. Sabah 10.00'da başlayacak olan şampiyonada 8 ülkeden 90 sporcu piste çıkacak.

        Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası ve WA Yürüyüş Turu Bronz Level yarışması, Antalya EXPO2016 Botanic Park'ta düzenlenecek. Yarışmada U18 Kadınlar 5 kilometre, U18 Erkekler, U20 Erkekler ve Kadınlar kategorilerinde 10 kilometre, Büyük Erkekler ve Kadınlar kategorilerinde ise 20 kilometre yarışları yapılacak.  Yarın sabah saat 10.00'da start alacak şampiyonada; Türkiye, Çekya, İrlanda, Macaristan, Kazakistan, Ukrayna, Romanya ve Slovakya'dan 90 sporcu mücadele edecek.

        BAŞKAN ÇİNTİMAR: YÜRÜYÜŞTE OLİMPİYATLARA TAM KADRO GİTMEK İSTİYORUZ':

        Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, "Dünya Atletizm takımlar yürüyüş şampiyonası öncesi sporcularımızın performanslarını görme adına, Türkiye ve Balkan şampiyonaları bizim için iyi bir fırsat. 65 ülkeden 750 sporcunun katılımıyla 21 Nisan ayında ülkemizde gerçekleştireceğimiz Dünya şampiyonası öncesi bu iki organizasyon, sporcularımız için iyi oldu. İnşallah Dünya Şampiyonası ve bu iki organizasyonda yeni kotalar gelecektir. Hedefimiz tam takım olarak Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmek" diye konuştu.

        DHA-Spor - Türkiye-Antalya - DHA

        2024-01-19 15:16:33

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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