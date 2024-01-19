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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Süt Çalıştayı'nda konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 21 yılda hayvancılık sektörüne 312 milyar lira destek verdiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 13:38 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:38
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Süt Çalıştayı'nda konuştu:
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 21 yılda hayvancılık sektörüne 312 milyar lira destek verdiklerini söyledi.

        Yumaklı, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulusal Süt Konseyi tarafından düzenlenen "Üretim ve Üreticinin Yüzyılı: Ulusal Süt Çalıştayı"nda, dünyanın adeta küçük bir köy haline geldiğini ifade etti.

        Dünyada yaşanan olaylardan kısa sürede haberdar olunduğunu ve etkilenildiğini belirten Yumaklı, özellikle tarım sektöründe kapsamlı analizler yapmadan karar vermenin zorlaştığını dile getirdi.

        Hayvancılık sektöründe son 10 yılda Türkiye'de ve dünyada 100 yıllık bir değişimin yaşandığına dikkati çeken Yumaklı, küresel iklim değişikliği, pandemi, doğal afetler, savaşlar ve göçlerin yeni normal sürecini oluşturduğunu vurguladı.

        Yeni normal sürecine göre davranışların ve iş yapış biçimlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Yumaklı, "Hayvancılık sektörü için özellikle girdi maliyetlerinden, lojistik sorunlara, işçi temininden, ürünlerin pazarlamasına kadar her aşamayı etkilediğini düşünüyorum. Bizde zamanın şartlarını iyi okuyup, geleceğe yön verecek çalışmalara imza atma gayreti içerisindeyiz. Hayvancılık sektörü insanımızın beslenmesi, gelişmesi için ihtiyacı olan, stratejik bir sektör." diye konuştu.

        Yumaklı, hayvancılık sektörünün istihdama, alternatif gelir kaynaklarına, hammadde teminine, dış ticarete ve markalaşmaya önemli katkı sağladığını, birçok iş kolunu da içinde barındırdığını ifade etti.

        - "93 bin projeye 95 milyar liralık hibe desteği sağladık"

        Son 21 yılda hayvancılık sektöründe önemli destekler sağlandığını anlatan Yumaklı, şunları söyledi:

        "Son 21 yılda hayvancılıkla alakalı rekabet gücünü artırmak adına önemli çalışmalar yaptık. Desteklemeler, kırsal kalkınma hibeleri, Ar-Ge faaliyetleri, regülasyon olmak üzere dörtlü bir saç ayağına oturttuk. Son 21 yılda sektöre verilen destek rakamı 312 milyar lira. 2024'te bu rakamın 19,1 milyar lira olarak gerçekleşmesini ön görüyoruz. Yetiştiricimizin finansal ihtiyacını karşılamak üzere uygun oranlı krediler var. Bu doğrultuda yetiştiricimizin kullandığı kredi büyüklüğü yaklaşık 114 milyar lirayken, TARSİM'in hayvancılıkla alakalı karşılamış olduğu hasar tazminat tutarı 16 milyar lira. Kırsal kalkınma yatırımlarıyla yaklaşık 93 bin projeye 95 milyar liralık hibe desteği sağladık." ifadelerini kullandı.

        Kaba yem ihtiyacı karşılama oranının ise yüzde 69'dan 92'ye yükseldiğini aktaran Yumaklı, hayvan hastalıkları ve tarımsal örgütler konusunda da önemli çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

        Dünyanın farklı bir yöne evrildiğini ve nüfusun her geçen gün arttığına değinen Yumaklı, "Dolayısıyla üretimi artırmakla alakalı mutlak bir görevimiz var. Çünkü gıdaya talep artacak. Bu gerçekten hareketle, yeni normal olarak nitelendirdiğim gelişmeleri dikkate alarak hayvancılık, süt sektöründe süt üretimi ve işlenmesi, pazarlanması, piyasalara sunulması noktasında politikalarımızı revize etmemiz gerekir." diye konuştu.

        - "Yol haritasını sektörümüzün katkılarıyla hazırladık"

        Yumaklı, son birkaç ayda üretimin planlanması, sözleşmeli üretim ve atıl arazilerin üretime kazandırılması gibi çeşitli alanlarda devrim niteliğinde çalışmalar yapıldığını aktardı.

        İlerleyen günlerde 2028'e kadar olan Hayvancılık Yol Haritası'nı paylaşacaklarını hatırlatan Yumaklı, "Üreticimizi ve tüketicimizi koruyup kollayacak yol haritasını sektörümüzün katkılarıyla hazırladık. Amacımız kayıtlı, verimlilik, kalite ve sürdürülebilirlik esasına uygun, bu temeller üzerine oturmuş bir hayvancılık sektörü oluşturmak. Yol haritamızda süt sektörünün önemli bir yeri var. Özellikle verim ve kalitenin artırılmasını çok önemsiyoruz. Kayıplarımıza baktığımızda burada büyük bir sorun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla çiğ sütte kalite ve hijyenin politikamızın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtmek istiyorum." dedi.

        Yumaklı, şöyle konuştu:

        "Bu çalıştaydan çıkacak hususlardan ciddi bir beklentimiz var. Bizim oluşturmuş olduğumuz kapsamı büyük oranda teyit edecek. Buradan çıkacak sonuçta eğer eksik bıraktığımız bir şey varsa hayvancılık politikamıza ekleyeceğiz. Çiğ süt eylem planımızın sonucunda süt üretiminde sürdürülebilirliğinin korunması ve piyasa istikrarının sağlanmasını bekliyoruz. Üreticilerimizin güçlendirilmesini, çiğ sütün Avrupa Birliği (AB) kriterlerine uygun hale getirilmesini hedefliyoruz."

        Öte yandan Yumaklı, markalaşma konusuna da değinerek, kalite, verimlilik, sürdürülebilirlik ve sektöre yatırım konusunda markalaşmanın kritik önem taşıdığını ifade etti.

        Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yüzyılı üretimin ve üreticinin yüzyılı yapma vizyonuyla çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

        Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Can ise çalıştayda sektöre rehber niteliği oluşturacak sonuçlar elde edileceğini dile getirdi.

        Çalıştay, 21 Ocak'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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