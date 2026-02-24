Alanya'da oyuncak ayı hırsızlığı güvenlik kamerasında

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir çiçekçiden pelüş oyuncak ayı çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi. Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde gece saatlerinde motosikletle çiçekçiye gelen, biri kadın 2 şüpheli, iş yerinin dışında bulunan pelüş ayıyı alarak bölgeden ayrıldı. Sabah geldiğinde ayının yerinde olmadığını gören iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerinden oyuncak ayının çalındığını belirledi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletle gelen 2 kişinin pelüş ayıyı alıp motosikletin önüne koyarak bölgeden uzaklaştıkları görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.