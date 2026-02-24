Antalya'da işe alma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 7 şüpheliden 1'i tutuklandı

Antalya'da bazı kişileri belediyede işe alma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi'nde işe alma vaadiyle 4 ayrı kişiden yaklaşık 250 bin lira alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Antalya merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin cep telefonları, bilgisayar ve dijital materyallerine el konuldu.



Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.



