Antalya'da işe alma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 7 şüpheliden 1'i tutuklandı
Antalya'da bazı kişileri belediyede işe alma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi'nde işe alma vaadiyle 4 ayrı kişiden yaklaşık 250 bin lira alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Antalya merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin cep telefonları, bilgisayar ve dijital materyallerine el konuldu.
Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.
