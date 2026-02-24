Canlı
        Antalya Haberleri

        Antalya'da işe alma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 7 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Antalya'da bazı kişileri belediyede işe alma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 16:20
        Antalya'da işe alma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 7 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Antalya'da bazı kişileri belediyede işe alma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi'nde işe alma vaadiyle 4 ayrı kişiden yaklaşık 250 bin lira alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Antalya merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin cep telefonları, bilgisayar ve dijital materyallerine el konuldu.

        Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

