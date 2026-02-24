Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren güvenlik görevlisi hastanede hayatını kaybetti

        Antalya'da yüzmek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren güvenlik görevlisi, bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 17:41
        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Onur Öğüt (35), 17 Şubat’ta Konyaaltı Sahili’nden denize girdi.

        Denizde fenalaşan ve çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Öğüt, sağlık ekibince görev yaptığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Öğüt, tedaviye rağmen bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

        Cenaze, Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

