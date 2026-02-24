Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Alanya'da kayalıktan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Giriş: 24.02.2026 - 22:58
        Dinek Mahallesi’ndeki seyir terasında bulunan İlker Güner (44), bir anlık dikkatsizlik sonucu kayalık alanda dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Güner, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

