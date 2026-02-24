Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Alanya'da Rusya-Ukrayna savaşının 4. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde Rusya-Ukrayna savaşının 4. yıl dönümü dolayısıyla ilçede yaşayan Ukrayna vatandaşlarınca, "Ukrayna'ya destek" etkinliği gerçekleştirildi.

        Giriş: 24.02.2026 - 20:22
        Alanya'da Rusya-Ukrayna savaşının 4. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde Rusya-Ukrayna savaşının 4. yıl dönümü dolayısıyla ilçede yaşayan Ukrayna vatandaşlarınca, "Ukrayna'ya destek" etkinliği gerçekleştirildi.

        İskele Meydanı Şelale önünde gerçekleştirilen programa, ilçede yaşayan Ukrayna vatandaşları katıldı.

        Türkiye ve Ukrayna milli marşlarının okunduğu etkinlikte, pankart ve dövizler açıldı.

        Şarkıların söylendiği etkinlikte gazetecilere konuşan Ukraynalı Saria Hazar, 4 yıldır devam savaşın Ukrayna için önemli ve üzücü olduğunu söyledi.

        Savaşın kendilerinde büyük bir yara açtığını dile getiren Hazar, "Bugün şarkılarımızla, sözlerimizle sesimizi duyurmak istedik. Sesimiz duyulsun ve dünyaya yayılsın. Bilsinler ki en büyük isteğimiz ülkemize ve ailelerimizin yanına dönmek, onlarla beraber olmak istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

