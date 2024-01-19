Antalya'da heyelan nedeniyle inşaat halindeki 2 katlı ev çöktü
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan heyelanda 2 katlı inşaat halindeki ev çöktü, bir ev, otomobil ve motosiklet zarar gördü.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan heyelanda 2 katlı inşaat halindeki ev çöktü, bir ev, otomobil ve motosiklet zarar gördü.
Gece boyunca etkili olan yağış sonrası Esentepe Mahallesi Zafer Caddesi'nde heyelan meydana geldi. Heyelanda inşaat halindeki 2 katlı ev ile istinat duvarı çöktü. Göçük altında kalan bir otomobil ile motosiklet kullanılamaz hale geldi, bir evde de zarar oluştu.
Mahallede tedbir amaçlı 2 ev de tahliye edildi.
Heyelan nedeniyle 5 evin bulunduğu bölge ulaşıma kapandı.
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