Antalya'da heyelan nedeniyle inşaat halindeki 2 katlı ev çöktü Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan heyelanda 2 katlı inşaat halindeki ev çöktü, bir ev, otomobil ve motosiklet zarar gördü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan heyelanda 2 katlı inşaat halindeki ev çöktü, bir ev, otomobil ve motosiklet zarar gördü.

Gece boyunca etkili olan yağış sonrası Esentepe Mahallesi Zafer Caddesi'nde heyelan meydana geldi. Heyelanda inşaat halindeki 2 katlı ev ile istinat duvarı çöktü. Göçük altında kalan bir otomobil ile motosiklet kullanılamaz hale geldi, bir evde de zarar oluştu.

Mahallede tedbir amaçlı 2 ev de tahliye edildi.

Heyelan nedeniyle 5 evin bulunduğu bölge ulaşıma kapandı.