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        Antalya'da heyelan nedeniyle inşaat halindeki 2 katlı ev çöktü

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan heyelanda 2 katlı inşaat halindeki ev çöktü, bir ev, otomobil ve motosiklet zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 15:04 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:04
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        Antalya'da heyelan nedeniyle inşaat halindeki 2 katlı ev çöktü
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan heyelanda 2 katlı inşaat halindeki ev çöktü, bir ev, otomobil ve motosiklet zarar gördü.

        Gece boyunca etkili olan yağış sonrası Esentepe Mahallesi Zafer Caddesi'nde heyelan meydana geldi. Heyelanda inşaat halindeki 2 katlı ev ile istinat duvarı çöktü. Göçük altında kalan bir otomobil ile motosiklet kullanılamaz hale geldi, bir evde de zarar oluştu.

        Mahallede tedbir amaçlı 2 ev de tahliye edildi.

        Heyelan nedeniyle 5 evin bulunduğu bölge ulaşıma kapandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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